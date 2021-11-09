Шойгу поручил включить фильм о летчике Пешкове в перечень обязательных к просмотру в ВС РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Художественный фильм "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии, следует включить в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах России. Такое распоряжение отдал во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

"18 ноября в широкий прокат выходит художественный фильм "Небо", который снят при поддержке министерства обороны. Кинопроект повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике", - сказал Шойгу, поручив включить его в перечень фильмов, обязательных к просмотру в Вооруженных силах РФ.

Министр обороны выразил уверенность, что этот фильм будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.