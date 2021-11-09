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Осетинский театр впервые покажет спектакль на международном форуме "Золотой витязь"

Театр им. В. В. Тхапсаева покажет спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Ричард III"

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. В. Тхапсаева впервые примет участие в XIX международном театральном форуме "Золотой витязь" - 2021. Об этом сообщили в Минкультуры республики.

"26 ноября в рамках XIX международного театрального форума "Золотой витязь" - 2021 на сцене Московского театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" при поддержке Главы Республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло Северо-Осетинский Государственный академический театр им. В. В. Тхапсаева покажет спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Ричард III" в постановке художественного руководителя Георгия Валиева", - говорится в сообщении.

Международный театральный форум "Золотой Витязь" проводится в рамках Славянского форума искусств с 2002 года. Его цель - укрепление традиций Русского реалистического театра, классической театральной школы, расширение творческих связей и взаимное обогащение театральных культур славянских народов, популяризация национальной классической драматургии.

Организатором Международного театрального форума "Золотой Витязь" является МКФ "Золотой Витязь" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза театральных деятелей РФ.

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