Актер театра и кино Виктор Сухоруков отмечает 70-летие

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ Виктор Сухоруков, воплотивший запоминающиеся образы в фильмах "Брат" и "Брат 2", "Остров", "Рай" и многих других, отмечает 70-летие. Актер продолжает активно работать в кино - на данный момент он исполнил свыше 80 ролей, а также играть в театре.

"Этих лет я не заметил, и живу весь в продолжении", - сказал артист в беседе с ТАСС накануне юбилея.

Важная часть кинематографического пути актера связана с Алексеем Балабановым: он сыграл в первой картине режиссера "Счастливые дни" (1991), его "Замке"(1994) по одноименному роману Франца Кафки, а также криминальных драмах "Брат" (1997) и "Брат 2" (2000), которые принесли ему широкую известность.

Продюсер почти всех фильмов Балабанова Сергей Сельянов рассказал ТАСС, что впервые увидел Виктора Сухорукова именно в "Счастливых днях", после чего начался их совместный творческий путь. "Виктор - актер от бога, очень глубокий артист со своей системой ценностей. Иногда можно увидеть, как он ярко выступает, заводит публику так, что зал хохочет, и подумать, что он вот такой веселый и легкий артист. Это, конечно, в нем тоже есть, но другая его сторона не менее существенна. О ней можно судить по той же роли в картине "Про уродов и людей". Глядя на него, я чувствую эту мощь в первую очередь. Сразу скажу, что сейчас можно только пожалеть, что не хватает глубокого серьезного материала для артистов его диапазона и потенциала", - поделился собеседник агентства.

Важный для зрителя актер

После выхода драмы "Брат", где Сухоруков исполнил роль киллера Виктора - брата главного героя Данилы Багрова (Сергей Бодров-младший), он стал важным для отечественного зрителя актером, отметил продюсер. В 2022 году этой картине исполнится 25 лет. "Когда мы создавали фильм, мы просто старались делать хорошее кино, потому что успех - категория мистическая. И для нас тоже стало неожиданностью, что он оказался таким необходимым для многих наших соотечественников. Кино - такое дело, которое иногда позволяет чуду случиться. Картине 25 лет, но она по-прежнему актуальна, и жив образ, созданный Сухоруковым, он важен и для тех, кто родился уже после того, как "Брат" был снят и показан", - поделился Сельянов.

Еще большую популярность принес Сухорукову "Брат 2", который частично снимался в США. По словам продюсера, работа над этим проектом не была простой, но актер очень поддерживал команду на съемках за рубежом, "держал группу в тонусе". "За это ему отдельное спасибо", - добавил собеседник агентства.

Сельянов отметил, что Сухоруков пребывает в отличной творческой форме. "Дай бог еще несколько настоящих ролей, это главное для художника", - заключил он.

Об актере

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области. В школьные годы он занимался танцами и солировал в ансамбле городского дворца культуры. После выпуска служил в армии, а в 1974 году поступил в ГИТИС на курс Всеволода Остальского.

По окончании вуза Сухоруков до 1982 года служил в Ленинградском театре комедии (ныне Санкт-Петербургский театр комедии им. Н. П. Акимова) по приглашению режиссера Петра Фоменко. Позднее работал в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола (ныне Театр-фестиваль "Балтийский дом", Санкт-Петербург), после переезда в Москву десять лет был артистом театра Моссовета, который покинул в 2021 году. Также играл и продолжает играть в Вахтанговском театре.

Дебют в кино состоялся для Сухорукова в 1973 году в мелодраме Родиона Нахапетова "С тобой и без тебя", после чего он играл небольшие роли в разных картинах. Его кинематографическая карьера продолжилась с комедией "Бакенбарды" (1990) Юрия Мамина. Всего Сухоруков исполнил свыше 80 ролей в кино, среди работ с его участием фильмы "Бедный, бедный Павел" (2003) Виталия Мельникова, "Богиня: Как я полюбила" (2004) Ренаты Литвиновой, "Остров" (2006) Павла Лунгина, "Рай" (2016) Андрея Кончаловского. Кроме того, актер занимается озвучиванием анимационных картин.