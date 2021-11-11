В Петербурге назовут лауреатов национальной оперной премии "Онегин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Лауреатов национальной оперной премии "Онегин" назовут в четверг в Петербурге. Пятая церемония вручения этой престижной награды пройдет вечером в Михайловском театре, сообщила пресс-служба премии.

"На статуэтки "Онегин" претендуют государственные театры Самары, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Воронежа, Якутии, два московских театра и три частных театральных компании. Всего было подано 98 заявок от 25 театральных коллективов со всей России", - рассказали в пресс-службе. В шорт-лист премии в 2021 году вошли две петербургские премьеры - "Опричник" в постановке Михайловского театра и "Свадьба Фигаро" Государственного детского музыкального театра "Зазеркалье".

Премия вручается в восьми конкурсных номинациях: "Дебют (женщины)", "Дебют (мужчины)", "Примадонна", "Мастер сцены", "Гость" (за участие в оперной постановке в качестве приглашенной звезды), "Роль второго плана", "Состав" (за совместимость и взаимодействие участников постановки на сцене), "Событие" (с подзаголовком "Традиции и современность").

В нынешнем году оргкомитет премии включил в награждение приз зрительских симпатий. Голосование проходило на сайте https://oneginaward.ru/ и завершилось накануне.

Национальная оперная премия "Онегин" учреждена для популяризации российского оперного искусства, определения ориентиров развития современного российского оперного театра, а также для выявления наиболее интересных коллективов и исполнителей отечественной оперы.

У истоков премии стоял певец, народный артист России, баритон Сергей Лейферкус, ставший первым президентом этого проекта. В нынешнем году на этом посту его сменила другая российская оперная певица - народная артистка РФ сопрано Хибла Герзмава.