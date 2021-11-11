Оперу "Карантин" покажут в Московской консерватории

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комическую оперу-водевиль "Карантин" композитора XIX века Алексея Верстовского покажут 17 ноября на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории. Об этом сообщила в четверг пресс-служба учебного заведения.

"Незаслуженно забытый шедевр композитора первой половины XIX века исполнят лучшие консерваторские коллективы - Камерный оркестр под управлением народного артиста России Феликса Коробова, Камерный хор во главе с его лидером, профессором Александром Соловьевым, а также солисты: Анастасия Белукова (сопрано), Екатерина Лукаш (меццо-сопрано), Дмитрий Никаноров (тенор), Анджей Белецкий, Станислав Ли, Александр Попов, (баритон)", - рассказали в пресс-службе.

В концерте также примут участие артисты театра "Сатирикон". Показ пройдет в рамках проекта Московской консерватории "Возрождение русской оперной классики".

Комическая опера-водевиль "Карантин" была написана в 1822 году. Действие происходит во время чумного карантина, что делает произведение актуальным в пандемию коронавируса, считают в консерватории. Сюжет основан на любовных приключениях офицера Стрельского и его избранницы Ленушки. Отец девушки, карантинный надзиратель Шляхтенко, хочет выдать ее замуж за нелюбимого Клиникуса, а единственная героиня, в силах которой разрушить этот любовный узел - бригадирша Арбатова, тетушка Стрельского, заперта на карантине.

"Обратившись к французскому жанру водевиля, Алексей Верстовский переосмысливает его, наделяет достижениями русской комической оперы и переводит из развлекательной пьесы с музыкой в оперу-водевиль, где наряду с остроумным и злободневным текстом Николая Хмельницкого, музыкальный пласт играет важнейшую драматургическую роль", - отметили в консерватории.

Проект "Возрождение русской оперной классики" был начат в 2016 году, в год 150-летия Московской консерватории, по инициативе заведующей кафедрой истории русской музыки, доктора искусствоведения, профессора Ирины Скворцовой. Уже были исполнены мелодрама Евстигнея Фомина "Орфей", оперы "Сын-соперник" Дмитрия Бортнянского и "Рафаэль" Антона Аренского.