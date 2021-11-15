Дом-музей Достоевского в Москве откроется для посетителей 16 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Музейный центр "Московский дом Достоевского" откроется для посетителей после реставрации 16 ноября. В одном из залов зрителям представят экспозицию, созданную художником Михаилом Шемякиным, рассказал директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля (ГМИРЛИ) Дмитрий Бак на пресс-конференции в понедельник.

"Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля - это флагманский литературный музей России. У нас 11 персональных музеев, посвященных великим русским писателям - Герцену, Лермонтову, Чехову, Солженицыну, Пастернаку и многим другим. Но самый крупный наш отдел с сегодняшнего дня - это музейный центр "Московский дом Достоевского", который с завтрашнего дня гостеприимно распахнет свои двери для всех желающих с 11:00. И впредь - по шестидневному графику, кроме понедельника, с соблюдением всех эпидемиологических ограничений", - рассказал он.

Как отметил Бак, в этом доме музей существует уже более 90 лет, но теперь после масштабных реставрационных работ он раскрылся "новыми гранями". В процессе раскрыты исторические контуры здания, отреставрированы предметы интерьера. По его словам, это событие стало центральным в плане мероприятий к 200-летию со дня рождения Достоевского. Накануне открытия музей посетил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть мемориальное пространство квартиры, у нас есть пространство традиционное историко-литературное, пространство музея "Преступления и наказания" как литературного произведения. Также пространство музея памяти Достоевского, которое создала [вдова писателя] Анна Григорьевна Достоевская. Два больших мультимедийных проекта: один посвящен Достоевскому в кино мировом, второй посвящен Достоевскому в книжной иллюстрации в работах мировых художников", - рассказал заведующий отделом ГМИРЛИ Павел Фокин.

Кроме того, в одном из залов представлена инсталляция художника Михаила Шемякина.

"Войдя в эти залы, зритель попадает буквально в эпоху Федора Михайловича и в мир Раскольникова, Сонечки, Свидригайлова, Дунечки. Возникают странные комбинации фигур, необычные ситуации. <…> Там 26 окошек - зритель подходит, заглядывает в окошко, а там дальше он видит, что происходит с Раскольниковым, с Сонечкой. И такая трехмерная инсталляция - это комната старухи, <…> думаю, это будет для посетителя довольно интересно", - рассказал художник.

О юбилее

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения писателя на государственном уровне. Как отмечалось в документе, такое решение было принято с учетом "выдающегося вклада Ф. М. Достоевского в отечественную и мировую культуру". В связи с этим глава государства поручил правительству и региональным властям разработать план праздничных мероприятий. Они проходят в течение всего нынешнего года, многие приурочены конкретно к памятному дню.

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) - великий русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1877). В своих ранних произведениях ("Бедные люди", "Неточка Незванова" и других) продолжил гуманистические традиции гоголевского направления в русской литературе, описав страдания "маленького человека" как трагедию социальную. В 1849 году вместе с участниками революционного кружка М. В. Петрашевского был арестован и приговорен к смертной казни, замененной затем четырехлетней каторгой.

В 1859 году по возвращении в Петербург возобновил литературную деятельность. Вместе с братом издавал журналы "Время" и "Эпоха", где пропагандировал идеологию почвенничества, близкую к славянофильству. В 1860-1870-е годы создал такие всемирно известные произведения, как "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы". Творчество Достоевского оказало сильное влияние на русскую и мировую литературу.