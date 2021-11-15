Фестиваль современного искусства "Территория" открылся в Красноярске

КРАСНОЯРСК 15 ноября. /ТАСС/. Фестиваль современного искусства - совместный проект Международной фестиваль-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства и компании "Полюс" - открылся в Красноярске в понедельник, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы очень рады, что имеем второй раз такую возможность приехать с фестивалем "Территория" в прекрасный, насыщенной культурной жизнью город Красноярск. Мы сделали главный упор, чтобы фестиваль проходил по той же программе и структуре, как мы проводим московский фестиваль. Это мультижанровый, междисциплинарный проект во всех проявления искусства", - сообщила на пресс-конференции перед открытием фестиваля директор Международной фестиваль-школы современного искусства Екатерина Якимова. Открылся фестиваль на сцене Красноярской краевой филармонии концертом Алексея Айги и его ансамбля "4'33", в котором соединились классический минимализм, современный джаз, фанк, рок и авангард.

По словам директора департамента по связям с общественностью золотодобывающей компании Виктории Васильевой, на фестивале будут представлены победители региональных театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон". Так, на сцене Красноярского театра юного зрителя будут показаны три спектакля: "Разбойники" Мирнинского театра из Якутии в постановке Александра Свечникова, "Мертвые души. Том первый" и "Мертвые души. Том второй" городского драматического театра из Лесосибирска (Красноярский край) в постановке Олега Липовецкого. Как сообщила директор Красноярского ТЮЗа Наталья Кочорашвили, 95% билетов на театральные постановки уже приобретены.

Центральным событием театральной программы станет моноспектакль Ингеборги Дапкунайте "Привет дождавшимся", рассказывающий о жизни семьи актрисы в Вильнюсе. Премьера спектакля прошла в прошлом месяце в Москве во время XVI Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория". В Красноярске спектакль будет показан два раза 20 ноября на сцене Красноярского ТЮЗа.

Также Якимова сообщила, что в музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске пройдет театральный перфоманс новосибирского режиссера Полины Кардымон. Она отметила, что этот проект запущен специально для фестиваля в Красноярске. "Вместе с красноярскими актрисами, перформерами и свободными художниками города Красноярска талантливый режиссер сделает 19 ноября четырехчасовой перфоманс в музейном центре", - сообщила Якимова. Также на площадке центра выставка московской художницы Александры Фроловой "Формы чудесного". При этом выставка продлится до 30 января 2022 года.

"Также я хотела рассказать, что в Доме кино, это еще одна площадка нашего фестиваля, пройдет специальный показ фильма "Пылающий" (корейского режиссера Ли Чан-Дона)", - сообщила Якимова, добавив, что вход на площадку будет свободный. В общей сложности за время фестиваля состоится 35 событий - спектакли, читки, перформансы, кинопоказ, творческие встречи, выставка, концерт, участниками и зрителями которых станут более 3 тыс. человек.

Об организаторах фестиваля

Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" - единственный в России фестиваль-школа с международным статусом.

Московский музей современного искусства - первый в России государственный музей, основанный в 1999 году и специализирующийся на искусстве XX и XXI веков.

Компания "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства. "Полюс" занимает первое место в мире среди золотодобытчиков по объемам приходящихся на его долю запасов и ресурсов. Основные производственные объекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях и Республике Саха (Якутия).