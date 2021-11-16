Заслуженный артист РФ Станислав Сальников умер от последствий коронавируса

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Станислав Сальников умер в Краснодаре на 74-м году жизни от последствий коронавируса, сообщил во вторник в Facebook художник Валерий Блохин.

"Сегодня ночью ушел из жизни наш друг, заслуженный артист России, Станислав Гаврилович Сальников. Ковид", - говорится в сообщении Блохина.

Сальников родился в 1948 в городе Сухум, окончил Театральное училище им. Щепкина при Малом театре, с 1990 года был одним из ведущих актеров Краснодарского академического театра драмы, в 1996 году получил звание заслуженного артиста РФ.