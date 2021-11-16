Власти Липецкой области вместе с РГО будут работать над сохранением культурного наследия

ЛИПЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области совместно с Русским географическим обществом (РГО) будут совместно работать над сохранением природы и культурного наследия, а также над популяризацией географии и смежных с ней наук. Это подразумевает соглашение, подписанное во вторник между администрацией региона и РГО.

"Документ определяет основы совместной деятельности в области изучения и популяризации географии и смежных наук, сохранения природы и культурного наследия, повышения качества образования, а также развития и освоения территории региона путем реализации научных, экологических, социальных, культурных программ и проектов", - рассказал на торжественной церемонии подписания глава областной администрации Игорь Артамонов. По его словам, власти вместе со специалистам РГО намерены продвигать в регионе познавательный туризм, формировать культуру, прививать чувство любви и бережного отношения к родному краю и его истории.

В ходе церемонии Артамонов признался подписавшему документ от имени РГО первому вице-президенту общества Николаю Касимову в том, что всегда любил географию и даже получил похвальную грамоту по этому предмету в школе. "Большое спасибо за предоставленную возможность вступить в члены Русского географического общества - это знаковое событие, я надеюсь на развитие сотрудничества на нашей липецкой земле", - сказал Артамонов, получая членский билет РГО. Глава администрации региона заметил, что в области хорошо развито волонтерское движение, и власти готовы популяризировать идеи общества в молодежной и студенческой среде