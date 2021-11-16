Пакгаузы на нижегородской Стрелке планируют оборудовать под концертный зал к концу года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Пакгаузы на территории Стрелки в Нижнем Новгороде, являющиеся объектом культурного наследия регионального уровня и возведенные к Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года, оборудуют под концертный зал и галерею до конца года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Центра 800".

"В Нижнем Новгороде до конца года планируется завершить приспособление пакгаузов на Стрелке под концертный зал и галерейное пространство", - говорится в сообщении.

По данным центра, уже завершены строительно-монтажные работы по возведению павильонов будущих концертного зала и галереи: выполнен монтаж металлического каркаса, облицовка его фасадными панелями, завершается устройство кровли. Конструкции павильонов являются некапитальными и не создают дополнительной нагрузки на пакгаузы, а подчеркивают их уникальность.

Работы на объекте культурного наследия регионального значения ведутся по инфраструктурной программе "Символы 800", их стоимость составляет 659 млн рублей. Проект реализуют при участии "Лукойла", "Новатэка" и "Сибур холдинга". "Благодаря участию партнеров 800-летия Нижнего Новгорода жители получат новые культурные пространства, а сами пакгаузы станут важной составляющей обновленной территории Стрелки. Концертный зал предполагается использовать как универсальную площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. Он будет оснащен театрально-технологическим комплексом оборудования, включающим в себя системы сценического освещения, аудио- и проекционное оборудование. Оснащение галерейного павильона будет соответствовать высочайшим стандартам, предъявляемым к музейным пространствам для проведения выставок различного уровня", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Нижегородской области, министра культуры региона Олега Берковича.

На данный момент подрядная организация уже проложила наружные сети водоснабжения, водоотведения, холодоснабжения, электроснабжения и сети связи. Завершены работы по устройству сети противопожарного водопровода с установкой противопожарных резервуаров.

Концепция, разработанная архитектурным бюро "Спич", обсуждалась с экспертным сообществом в октябре 2020 года. В проект внесли правки с учетом пожеланий экспертов. В конце декабря прошлого года на пакгаузах завершились противоаварийные работы по сохранению объекта. Конструкции очистили от старых слоев краски и пыли, покрыли тремя слоями лака и морозоустойчивой краской высокотехнологичного состава для защиты памятника от коррозии. Цвет пакгаузов приблизили к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций.

О пакгаузах на Стрелке

Ажурные металлические конструкции, установленные на Стрелке, - это часть главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. В начале XX века конструкции перенесли в порт, где использовали в качестве основы для строительства складов.

Обнаружили пакгаузы только в 2015 году. Металлические каркасы избавили от кирпичных стен и шиферных крыш. В 2019 году в пространстве пакгаузов прошли фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, международный фестиваль искусств "Стрелка", а также вручение государственной премии в области современного искусства "Инновация".