СМИ: актер Шон Пенн приехал на Украину снимать документальный фильм

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Американский актер и режиссер Шон Пенн прибыл на Украину для съемки документального фильма, в котором, судя по местам, которые он посещает, могут затрагиваться темы "майдана" и конфликта в Донбассе. О визите Пенна сообщило во вторник украинское агентство ТСН - новостная служба телеканала "1+1".

По данным ТСН, съемки максимально засекречены. Съемочной группе запрещено рассказывать какие-либо подробности, а участников интервью, которые Шон Пенн берет для фильма, просят сохранять конфиденциальность. Агентство сообщает, что американский актер в Киеве вел съемки интервью на улице Институтская, где в 2014 году во время государственного переворота ("майдана") неизвестные снайперы вели огонь по участникам акций протеста и сотрудникам милиции.

В понедельник Пенн в Киеве взял интервью у бизнесмена и владельца сети пиццерий Леонида Остальцева, который был участником украинской силовой операции в Донбассе. "У меня теперь новый друг", - написал Остальцев в Instagram после разговора с актером.

Принадлежащая Остальцеву закусочная "Пицца Ветерано" в Киеве известна как место встреч сторонников радикальных правых организаций. В октябре 2019 года в этой киевской пиццерии украинские следователи проводили обыски по делу бывших участников силовой операции в Донбассе, обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Одна из подозреваемых по этому делу, Инна Грищенко, воевавшая в Донбассе в рядах боевиков радикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) под псевдонимом Пума, после демобилизации работала официанткой в этой закусочной.

По данным ТСН, Шон Пенн намерен побывать в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, в том числе на передовой. Как сообщают источники агентства, у американского актера запланирована поездка в Мариуполь - приморский город в Донбассе, находящийся под контролем украинской стороны.

Шон Пенн - обладатель двух премий "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за картины "Таинственная река" (Mystic River, 2003) и "Харви Милк" (Milk, 2008), он также является обладателем премии БАФТА, призов Берлинского, Венецианского и Каннского кинофестивалей. Пенн также известен как сторонник левых либеральных взглядов. В октябре 2002 года он подверг критике планы занимавшего тогда пост президента США Джорджа Буша по подготовке вторжения в Ирак, которое произошло в начале следующего года. В октябре 2015 года Шон Пенн взял интервью у крупнейшего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), который тогда скрывался от правосудия. Интервью было напечатано в январе 2016 года в американском журнале Rolling Stone. В том же месяце Эль Чапо был арестован. По данным СМИ, правоохранительные органы смогли установить его местонахождение, в том числе проследив за переговорами об организации интервью, которые вели представители наркобарона, а также за встречей между ним и Пенном.