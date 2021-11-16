Кинофестиваль Arctic Open пройдет на 15 площадках в шести городах Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноября. /ТАСС/. V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open будет проходить в шести городах Архангельской области на 15 площадках, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"У нас в этом году 15 площадок в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Североонежске, Коноше и Няндоме. Одна из них - это уличный Арктический кинотеатр в Петровском парке в центре Архангельска", - сказали в пресс-службе.

В 2020 году из-за антикоронавирусных ограничений фестиваль проходил всего на четырех площадках в Архангельске и Северодвинске. В этом году зрители смогут попасть на фильмы только по QR-кодам или отрицательному ПЦР-тесту. Среди площадок фестиваля кинокомплексы, дома культуры, залы библиотек, Северный морской музей, визит-центр "Арктическое посольство" национального парка "Русская Арктика", Интеллектуальный центр Северного Арктического федерального университета (САФУ). На площадках покажут фильмы конкурсной программы кинофестиваля, будут проходить встречи с авторами.

Фильмы будут представлять режиссеры и актеры. Якутский фильм "Ыт" представит актер Анатолий Стручков. "Он поедет в Коношу, Североонежск и Няндому 9 декабря, а 10 числа вернется в Архангельск и здесь тоже представит свой фильм. Также "Ыт" будет представлять режиссер Дмитрий Давыдов", - сказали в пресс-службе.

"Ыт" - это семь деревенских историй о добрых и злых соседях. Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. Деревенский глава узнает, что молодой парень привез невесту в дом, но знакомство с родственниками обернулось опасным конфликтом, и только он может не довести дело до трагедии. Глава молодой семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги, из-за чего у него начинают портиться отношения с женой. Всем героям предстоит сделать нелегкий выбор.

Фильм "Триггер" приедет представить режиссер Павел Ганин. Фильм получил диплом "За искусство эксперимента" кинофестиваля "Окно в Европу". У Ксении болезненный опыт в прошлом и одинокая жизнь в настоящем, где рутина разбавляется ролевыми играми в популярном на YouTube жанре АСМР-видео. Филипп становится постоянным зрителем ее канала и инициатором их встречи в реальной жизни. Но то, что является фетишизмом для него, превращается в нечто большее для героини.

О фестивале

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open пройдет с 9 по 12 декабря. В конкурсной программе 50 игровых, короткометражных и документальных фильмов. Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный Арктический федеральный университет.