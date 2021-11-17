Netflix запустил сайт со списками самых популярных фильмов и сериалов

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Стриминговый сервис Netflix запустил во вторник сайт top10.netflix.com со списками самых популярных фильмов и сериалов на своей платформе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В каждом списке десять позиций. Они охватывают четыре основные категории - англоязычные фильмы, англоязычные сериалы, фильмы на иностранных языках и сериалы на иностранных языках. При этом можно посмотреть соответствующие списки по каждой из 90 стран, где работает сервис. Как уточняет пресс-служба, перечни формируются на основе подсчета времени, потраченного пользователями на просмотр данных произведений.

Компания намерена обновлять списки еженедельно по вторникам. Сейчас можно также посмотреть, какие фильмы и сериалы сервиса были наиболее популярными в последние недели.

Кроме того, на сайте представлены перечни наиболее популярных фильмов и сериалов за всю историю сервиса. За основу также взято общее время их просмотра за первые четыре недели размещения на сервисе. Список наиболее популярных англоязычных фильмов возглавляет картина "Птичий короб" (Bird Box, 2018), сериалов - первый сезон "Бриджертонов" (Bridgerton, 2020). Среди фильмов на иностранных языках лидирует германская картина "Кроваво-красное небо" (Blood Red Sky, 2021), среди сериалов наибольшей популярностью пользуется "Игра в кальмара" (Squid Game, 2021).

Ранее Netflix формировал списки самых популярных фильмов и сериалов для региона пользователя непосредственно в приложении. Это привело к появлению целого ряда сайтов, публиковавших информацию о якобы наиболее популярных фильмах, но не имевших никакого отношения к стриминговой платформе.