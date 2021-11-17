Спецпроект международного фестиваля искусств "Вдохновение" стартует на ВДНХ 26 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специальный проект "Вдохновение. Зима" международного фестиваля искусств "Вдохновение" пройдет на ВДНХ с 26 ноября по 12 декабря 2021 года, сообщили ТАСС организаторы.

"Фестиваль "Вдохновение. Зима" посвящен темам семьи и дружбы народов и объединяет театральные коллективы регионов России и стран СНГ", - говорится в сообщении. В арт-дирекцию вошли актриса Ингеборга Дапкунайте и театральный критик Роман Должанский. Среди участников - Андрей Фомин, Данил Чащин, Радион Букаев, Леонид Прокофьев и другие деятели театра и искусства.

Ожидаются две премьеры: музыкальный проект Андрея Фомина Clowns orchestra и научный спектакль "Как создать вселенную" Вячеслава Игнатова и Марины Литвиновой. Clowns orchestra представят 3 декабря, в постановке соединились исполнение музыкантами в образе клоунов мелодий в стиле ироничного театрального кабаре и вокал певца Богдана Кияшко. Совместный проект Международного фестиваля искусств "Вдохновение" и театра "Трикстер" "Как создать вселенную" зрители смогут увидеть 11 и 12 декабря.

Как отмечают организаторы, спецпроект включает режиссерские и детские арт-лаборатории, а также профессиональную программу. Режиссерские лаборатории представят эскизы спектаклей по сказкам малых народов Севера. В рамках профессиональной программы эксперты расскажут, как поставить спектакль в разных уличных локациях: от железнодорожных путей до крыши небоскреба.

Посетители увидят спектакли из Армении, Белоруссии и Казахстана. Программа постановок российских театров, среди которых Краснодарский молодежный театр, Большой театр кукол из Петербурга, Астраханский ТЮЗ и Архангельский театр драмы, составлена из произведений разных жанров. Проект стартует 26 ноября с показа музыкального спектакля белорусского режиссера Светланы Бень "Из жизни насекомых".

Проект будет организован в четырех локациях на ВДНХ. Вход по предварительной регистрации и QR-коду. Фестиваль "Вдохновение" проводится на ВДНХ с 2015 года. В разные годы в нем участвовали Денис Мацуев, Данила Козловский, Людмила Петрушевская, гитарист Стив Вай, группа Apocalyptica.