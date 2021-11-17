Оксана Федорова представит музыкальное путешествие по России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Победительница конкурса "Мисс Вселенная - 2002", телеведущая Оксана Федорова запустила культурно-просветительский проект "Моя Россия: музыкальное путешествие", который познакомит с музыкальной историей российских городов. Об этом она сообщила в среду на пресс-конференции ТАСС.

"Этот проект объединяет развлекательный и познавательный контент в краеведческом разрезе через музыкальную историю городов России, чтобы наша творческая молодежь - наш культурный потенциал - знала, чем богат их край", - рассказала Федорова.

На первом этапе съемки телепрограммы прошли в родном для Федоровой Пскове, а также в Москве, Твери и Курске, выпуски можно будет увидеть в начале декабря. В следующем году создатели проекта расскажут о музыкальной истории Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. "Мы планируем масштабировать проект на международном уровне и посетить европейские города с программами, посвященными отдельным композиторам", - сообщила Федорова.

На сайте Музыкальноепутешествие.рф можно проверить свои знания музыкальной истории городов в онлайн-викторине. Вопросы разработаны в сотрудничестве с музыковедами. "На данный момент в викторине приняли участие уже более 3 тыс. человек со всей страны", - отметила телеведущая.

Частью проекта стал онлайн-конкурс юных музыкантов. Заявки от учеников музыкальных школ и колледжей России в возрасте от семи до 18 лет принимаются до 25 ноября. Лучшие участники выступят 8 декабря на отчетном концерте в Москве.

Проект организован благотворительным фондом Оксаны Федоровой и поддержан Фондом президентских грантов.