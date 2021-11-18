В РНБ откроется выставка к 180-летию учреждения сберегательных касс в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в четверг выставку "Сберегательная касса есть мать экономии: из истории сберегательного дела в Российской империи". Экспозиция в Зале Корфа приурочена к 180-летию Указа Николая I об учреждении в империи сберегательных касс.

"На выставке собрано около 100 редких изданий из фондов библиотеки. И само название экспозиции относит нас к первой рекламе сберегательных касс 1843 года. Это разговор Алексея Никифоровича и Егора Прохоровича, где в доступной форме рассказывается о важности и всевозможных выгодах нового дела. Обеспеченные клиенты могли внести в кассу максимальную сумму 10 рублей, а людям со скромным достатком сумма взноса определялась в 50 копеек. Существовала и школьная сберкасса, где юный вкладчик мог вносить по копейке. Причем потратить вклад рекомендовалось не на сладости, а на покупку приключенческого романа Майн Рида", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы РНБ Анна Казалова.

Отдельная витрина посвящена первому вкладчику, которому была выдана сберегательная книжка №1. Им оказался чиновник ссудной кассы Николай Кристофари. Ему как первому клиенту были открыты памятники в Москве и Петербурге.

По словам руководителя пресс-службы, к тому времени относятся и брошюры с инструкциями о тайне вкладов и о мошеннических схемах, которые уже действовали в ХIХ веке. "Так что в этой сфере за 180 лет мало что изменилось, только схемы мошенничества стали более изощренными", заметила Казалова.

Среди экспонатов - брошюры "Несколько слов бедняку и крестьянину о пользе сберегательных касс Государственного Банка" (1895) с примерами мошеннических схем, угрожавших россиянам, "Школа и сберегательные кассы" (1902) с советами родителям по воспитанию в детях бережливости, а также "Как поместить свои деньги во время опасности войны?" (1913).

Кроме того, впервые посетители познакомятся с одним из немногих прижизненных изданий архитектора Джакомо Кваренги - альбомом "Новое здание Государственного банка" (1791).