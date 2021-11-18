В театре "У Никитских ворот" состоится премьера спектакля "Лолита"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" представит премьеру спектакля "Лолита" в постановке своего художественного руководителя, народного артиста РФ Марка Розовского. Премьерные показы пройдут 18, 19 и 20 ноября, сообщил ТАСС пресс-атташе театра Николай Фомичев.

"Марк Григорьевич Розовский поставил спектакль "Лолита" по пьесе известного американского драматурга Эдварда Олби, которую тот создал в 1981 году по мотивам одноименного романа Владимира Набокова, рассказывающего историю взрослого мужчины, страстно увлекшегося двенадцатилетней девочкой", - сказал Фомичев.

Он напомнил, что скандальный и провокационный роман впервые был издан в 1955 году - сначала в Европе, затем в Америке - и быстро принес его автору мировую славу. Впоследствии "Лолита" стала классикой, неоднократно переиздавалась и была экранизирована. Русский перевод роман получил в 1967 году. В СССР книга была под запретом и впервые увидела свет в 1989 году.

"А вот спектакли по пьесе Эдварда Олби, написанной по мотивам романа, нечасто можно увидеть на театральных подмостках. Эту редкую возможность предоставляет московской публике театр "У Никитских ворот" и режиссер Марк Розовский, осуществивший постановку в собственной сценической редакции", - отметил собеседник агентства.

О спектакле

Своими мыслями перед премьерой поделился Марк Розовский. "Роман Владимира Набокова есть классический образец проникновения автора в полузапретную зону исследования греха, граничащего с преступлением. Думаю, тема ответственности за грех, связанная с животными инстинктами и сексуальными отклонениями, остается исключительно актуальной и в наше время, для которого характерны гендерная распущенность и извращения в интиме", - считает режиссер.

"Нам важно разобраться в тонких и весьма болезненных переживаниях запутавшегося в своих искренних чувствах главного героя и его жертвы. Надеюсь, этому поможет блестящая, шедшая на Бродвее пьеса знаменитого американского драматурга Эдварда Олби по роману великого русского писателя-американца Владимира Набокова, который как бы специально для нашего театра очень точно назвал свою "Лолиту" - "трагедией в веселом тоне", - сказал худрук.

Сценографическое оформление также осуществил сам Марк Розовский. Художником по костюмам стала Евгения Шульц. Художник по свету - Евгений Братяков. В спектакле звучит музыка Джорджа Гершвина.

Исполнителями ролей выступают Александр Чернявский, Игорь Скрипко, Николина Калиберда, Алиса Тарасенко, Дарья Щербакова, Виктория Заславская, Наталья Корецкая, заслуженные артисты РФ Юрий Голубцов и Андрей Молотков, другие актеры театра.