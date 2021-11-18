Выставка голландской живописи из музеев и частных собраний России пройдет в Серпухове

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выставка "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" откроется 26 ноября в Серпуховском историко-художественном музее. Зрителям будут представлены около 80 работ голландских художников, сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

"Это выставка открывается 26 ноября. Она же открывает наш большой проект "Зима в Подмосковье". <...> 80 работ - своих 12, остальные - из частных коллекций: это музеи и федеральные, и региональные. Так что, мне кажется, это будет здорово, и мы ждем большое количество посетителей", - сказала Харламова.

Она отметила, что в рамках выставки также планируется проведение лекций и интерактивных программ.

"Это не просто выставка - это проект, потому что он предполагает и серьезную научную работу, и очень насыщенную параллельную программу. К своему столетию (Серпуховского историко-художественного музея - прим. ТАСС) мы в первый раз, открывая наш новый век нашего музея, мы открыли первый большой межмузейный проект, в котором участвуют другие региональные музеи. Нам как региональному музею очень важно показывать, что наше собрание, наша коллекция действительно очень значима и ценна", - сказала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.

Она также рассказала, что в ходе подготовки к выставке Серпуховский музей сотрудничает с Курской картинной галереей, Ульяновским музеем, музеем Республики Татарстан и другими учреждениями культуры. Всего работы из своих коллекций представят более 10 музеев.

Выставка "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" пройдет с 26 ноября 2021 года по 10 апреля 2022 года в стенах Серпуховского историко-художественного музея.