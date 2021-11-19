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Орловские власти представили министру культуры России проект мемориала Судбищенской битвы

Планируется, что мемориал станет филиалом Орловского краеведческого музея

ТАСС, 19 ноября. Власти Орловской области представили министру культуры России Ольге Любимовой проект мемориального комплекса Судбищенской битвы XVI века, включающий экспозиционный комплекс, визит-центр, экотропы, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей обнаружили место последнего этапа Судбищенской битвы, а также более 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули и картечины, а также другие предметы. Провели геодезическую съемку местности с точной привязкой артефактов при помощи тахеометра и GPS-приемников. Предполагается, что на поле есть места массовых захоронений, открытия детально изучат, исследуют рельеф местности, чтобы восстановить ход сражения XVI века.

"Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с губернатором Орловской области Андреем Клычковым вопрос о планируемых мероприятиях по увековечиванию памяти о Судбищенской битве 1555 года во время посещения Орловского краеведческого музея. Директор музея Дмитрий Моисеев представил министру проект мемориала "Судбищенская битва" в Новодеревеньковском районе", - говорится в сообщении.

Планируется, что мемориал на месте Судбищенской битвы, включающий в себя монументальные композиции, визит-центр, парковку, станет филиалом Орловского краеведческого музея. На территории мемориала создадут единое пространство с экспозиционным комплексом, музейными инсталляциями, памятным знаком, экотропами, смотровыми площадками.

"Художественный облик и состав мемориального комплекса будут уточнены по результатам творческого конкурса. Мемориальный комплекс на месте битвы станет центром проведения разноплановых мероприятий регионального и федерального уровней", - добавили в пресс-службе.

О сражении

Судбищенская битва произошла 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года на территории современной Орловской области, состоялось сражение между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. Новость о движении 60-тысячного войска крымского хана на Тулу застала воеводу Шереметьева в походе в Крым, несмотря на значительный перевес сил, он повел 17-тысячный отряд навстречу противнику.

Русские воины вступили в бой, сначала был разбит авангард крымского войска, сам Шереметьев серьезно ранен, затем основные силы Девлет Гирея практически разгромили русское войско. Воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло командование, сумели сплотить остатки войска и организовать оборону в возведенных полевых укреплениях, Девлет Гирей покинул поле боя.

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