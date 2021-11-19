На базе здания Торговых рядов в Орле создадут музейно-образовательный комплекс

ТАСС, 19 ноября. Музейно-образовательный комплекс площадью 6,5 га создадут на базе здания Торговых рядов в Орле. Проект комплекса, включающей знаковые объекты города, презентовали во время рабочей поездки по региону министра культуры России Ольги Любимовой, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

"Министру [культуры России] представили проект создания в Орловской области современного культурного пространства - музейно-образовательного комплекса. Его территория будет охватывать Торговые ряды, сквер "Коммунальник", детинец Орловской крепости, обелиск в честь 400-летия города Орла, Богоявленский собор и памятник Ивану Грозному. Общая площадь комплекса составит 6,5 га", - говорится в сообщении.

Музейно-образовательный комплекс будет включать Орловский краеведческий музей, экспозицию "Судбищенская битва", парковую зону "детинец Орловской крепости", сквер "Коммунальник", сувенирные лавки, туристский информационный центр, выставочные и культурно-образовательные площадки, в том числе центр ремесел, детский музейный центр. Порядка 500 кв. м займут экспозиционные залы с артефактами, найденными на месте Судбищенской битвы. На площади около 1 тыс. кв. м разместят выставочные площадки.