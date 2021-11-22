Три российских фильма покажут 22 ноября на международном кинофестивале в Гоа

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 фильмов покажут в понедельник на 52-м Индийском международном кинофестивале в штате Гоа, который проходит в гибридном формате. Как сообщили в понедельник ТАСС в организационном комитете форума, среди них будут три российских фильма.

"В понедельник в разных программах будут показаны российские ленты "Рай" и "Первый учитель" Андрея Кончаловского в рамках ретроспективной программы и "Одесса" Валерия Тодоровского на конкурсе. Его показ начнется в 18:00 (15:30 мск). Русский кинематограф традиционно представляет в Индии очень сильные фильмы", - сказал представитель оргкомитета по телефону из Панаджи, столицы "райского штата" Гоа.

Собеседник агентства отметил, что накануне были показаны две российские ленты - это "День мертвых" Виктора Рыжакова и "Доктор Лиза" Оксаны Карас. "День мертвых" был продемонстрирован на инаугурационной церемонии отдельной программы фильмов из стран БРИКС. "Гоа принимает кинофестиваль БРИКС, на котором основное внимание будет уделено фильмам из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Ленты из этих пяти стран будут представлены на VI кинофестивале БРИКС в рамках смотра. Программа БРИКС в этом году названа фокусной программой гоанского фестиваля", - добавил он.

В этом году в рамках международной секции фестиваля будут показаны 148 фильмов из 73 стран. В целом в различных программах фестиваля, в том числе ретроспективных и внеконкурсных, будут представлены более 300 фильмов. "Фестиваль предоставляет идеальную платформу для понимания и оценки кинокультуры разных народов в контексте их социального и культурного развития", - сказал представитель организаторов смотра.

Россия также представлена на фестивале лентами "Т-34" Алексея Сидорова, "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой, "Огонь" Алексея Нужного, "Китобой" Филиппа Юрьева, "На острие" Эдуарда Бордукова и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.