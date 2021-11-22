Группа BTS победила в номинации "Артист года" премии American Music Awards

ТАСС, 22 ноября. Южнокорейский коллектив BTS выиграл в номинации Artist of the Year музыкальной премии American Music Awards 2021. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что таким образом группа BTS стала первым азиатским исполнителем, победившим в данной номинации. Другими претендентами на звание "Артист года" были Ариана Гранде, Дрейк, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и группа The Weekend.

Ранее BTS стала первой южнокорейской группой, возглавившей рейтинг Billboard Hot 100, а также первым выступающим в жанре K-pop (кей-поп) исполнителем, претендовавшим на премию Grammy в номинации "Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой". Однако завоевать ее коллективу не удалось.

American Music Awards - ежегодная американская музыкальная премия, созданная в 1973 году.