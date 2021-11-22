В Сеуле открыли памятник Льву Толстому

СЕУЛ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Церемония открытия памятника русскому писателю Льву Толстому состоялась в понедельник в Сеуле. В мероприятии, прошедшем в Литературном парке Еджан на живописном склоне горы Намсан, приняли участие российские и корейские деятели культуры и искусства, представители посольства РФ и политических кругов Южной Кореи.

"Сегодня отмечается ровно 111 лет со дня похорон Льва Николаевича Толстого. В русском языке у слова "памятник" есть очевидный корень - "память". Люди уходят, но они оставляют о себе память, и это очень важно. Лев Толстой оставил огромное наследие, прежде всего свои романы, свои произведения, свои философские мысли, которые и сегодня остаются актуальными и нужными людям, поэтому его продолжают читать, издавать, переводить на разные языки мира", - заявил перед собравшимися советник президента РФ по вопросам культуры и праправнук писателя Владимир Толстой.

"Мне очень нравится, как молодой скульптор из Санкт-Петербурга изобразил здесь моего прапрадеда. Это очень выразительная и талантливая работа. В нем есть то, что было в Толстом. Это мудрость, которая сразу ощутима, с этим памятником хочется побеседовать, - сказал российский представитель. - Очень здорово, что рядом находится сеульский Дом литературы, поэтому самое место Толстому быть здесь, а литераторам - приходить на беседы со Львом Николаевичем".

Советник президента отметил, что для памятника нашли "удивительное, прекрасное место". "Лев Николаевич порадовался бы. Он очень любил природу, жизнь, и здесь он оказался в окружении осенних деревьев и покоя", - добавил потомок русского литератора.

Повод для укрепления отношений

Затем с поздравлениями выступил заместитель министра культуры, спорта и туризма Республики Корея У Ён У. По его словам, история, связывающая Республику Корея с Львом Толстым, уходит корнями в 1896 год.

"Тогда королевский советник Юн Чи Хо посетил Россию для участия в коронации Николая II, а позже в своем дневнике он оставил запись о том, что хорошо провел вечер, читая роман "Война и мир", - отметил замминистра. - Со временем корейские читатели познакомились с различными произведениями Толстого, которые оказали большое влияние как на интеллигенцию, так и на мыслителей того времени, а его произведения по сей день пользуются большой любовью у всех корейцев".

Он указал, что после открытия памятника Пушкину в Сеуле в 2013 году, а также открытия памятника корейской писательнице Пак Кён Ни в Санкт-Петербурге в 2018 году установка бюста Толстого в южнокорейской столице станет очередным символом культурных обменов между двумя странами. "Более того, это станет значимым поводом для укрепления дружбы между Кореей и Россией", - подчеркнул У Ён У.

После открытия памятника в Доме литературы состоялся концерт, в ходе которого прозвучали композиции российских и южнокорейских авторов.