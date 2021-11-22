Простая женщина в поисках любви. Главные роли Нины Руслановой

Нина Русланова не знала своих родителей — она выросла в детдоме, где ей и дали имя, фамилию в честь популярной певицы Лидии Руслановой и самое, пожалуй, распространенное отчество. А вот день рождения девочка выбрала сама — 5 декабря. Память о детдомовском детстве, эту простоту и скромность Нина Ивановна пронесла через всю свою жизнь и сохранила, даже став народной артисткой.
Трудно поверить, что она сначала вообще не думала об актерской профессии. Русланова была штукатурщицей на стройке, ходила в вечернюю школу и мечтала быть геологом. Но спустя какое-то время она переехала в Харьков, где решила поступать в театральный. Стать студенткой у нее вышло не сразу, но, закончив первый курс, Нина Ивановна решила перебраться в Москву и поступить в Театральное училище им. Щукина. Его она окончила в 1969 году.
В фильмографии Руслановой более 150 фильмов, она снималась у Киры Муратовой, Георгия Данелии, Тимура Бекмамбетова, Алексея Германа. Она жила на экране и показывала своих персонажей такими, какой была в жизни сама: простой женщиной, с добрым и искренним сердцем.
"Короткие встречи"
1967
Руслановой посчастливилось продемонстрировать свой актерский талант довольно рано — она попала на съемки к легендарной Кире Муратовой на втором курсе театрального института.
В фильме "Короткие встречи" она сыграла молодую, неопытную девушку, работницу чайной Надю, которая влюбляется в брутального геолога Максима в исполнении Владимира Высоцкого. Она решает не дожидаться новой встречи с Максимом, который пропадает в бесконечных командировках, и отправляется к нему домой сама. Там Надя встречает замученную его постоянным отсутствием жену Валентину (Муратова). Девушка оказывается невольной участницей любовного треугольника.
Впоследствии Русланова отмечала, что была невероятно благодарна судьбе за то, что начала свою карьеру с фильма Муратовой. Режиссер, по утверждению актрисы, сформировала у нее правильное отношение к кино. Вместе они поработали еще на шести фильмах.
"Тени исчезают в полдень"
1970–1971
В многосерийном фильме по роману Анатолия Иванова беспокойная судьба России XX века с Гражданской войной, коллективизацией, Великой Отечественной войной и расстрелами была показана на примере одной сибирской деревни.
Русланова сыграла в сериале Валерия Ускова и Владимира Краснопольского небольшую, но яркую роль "красной Марьи". В ее героиню влюбляется богатый помещик Анисим, однако вместо удобной жизни в достатке Марья выбирает революцию и становится главой партизанского отряда. Правда, прошлое не отпускает девушку, и она становится жертвой тех, кого до этого считала друзьями. Судьба героини Руслановой стала отражением раскола общества, который произошел во время Гражданской войны.
"Будьте моим мужем"
1981
Совместная работа Руслановой с Андреем Мироновым, только здесь актриса осталась в стороне от любовных перипетий.
Романтическая комедия Аллы Суриковой рассказывает о матери-одиночке Наталье (Елена Проклова), которая приезжает на курорт отдохнуть. Однако у хозяйки дома Альбины Петровны в исполнении Руслановой довольно строгие требования — к ней нельзя заселяться с животными и детьми. Тогда Наталья просит случайного знакомого Виктора (Миронов) притвориться ее мужем и сказать, что он привез ребенка с собой.
Суровая Альбина Петровна становится настоящей вершительницей судеб — ведь именно от ее решения зависит счастье и покой отдыхающих. У нее, кстати, тоже есть ухажер Ахиллес, который пытается продать ей свой красный кабриолет. Альбина Петровна быстро разочаровывается в этом "мелком" человеке и грозит физической расправой: "Если ты перейдешь к оскорблениям, то я перейду к побоям!"
"Мой друг Иван Лапшин"
1984
При подборе актеров для жизнеописания начальника уголовного розыска Ивана Лапшина режиссер Алексей Герман хотел соблюсти правильный баланс и не брать на главные роли только известных актеров. Поэтому главную роль в картине сыграл новосибирский актер Андрей Болтнев, а на роли второго плана взяли Андрея Миронова и Русланову.
Изначально актриса пробовалась на эпизод, однако Герман решил отдать ей роль актрисы Наташи Адашовой. Так же как и в "Коротких встречах", героиня Руслановой оказывается в центре любовного треугольника. В Адашову влюбляется Лапшин, но она при этом страдает по печальному писателю Ханину, у которого недавно умерла жена.
"Зимняя вишня"
1985
Советская мелодрама Игоря Масленникова о матери-одиночке в поисках личного счастья до сих пор любима зрителями. Главная героиня Ольга в исполнении Елены Сафоновой пытается выбрать между двумя мужчинами: нерешительным и женатым Вадимом (Виталий Соломин) и деловитым иностранцем Гербертом (Ивар Калныньш). Ее лучшая подруга, бухгалтер автобазы Лариса, которую как раз и сыграла Нина Русланова, тоже мать-одиночка и давно разочаровалась в любви. Она наставляет Ольгу не верить мужчинам и заботиться о себе самой. Правда, обаятельный Герберт все-таки находит путь к сердцу Ларисы, и та благословляет Ольгу на брак.