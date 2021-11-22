Простая женщина в поисках любви. Главные роли Нины Руслановой

Нина Русланова не знала своих родителей — она выросла в детдоме, где ей и дали имя, фамилию в честь популярной певицы Лидии Руслановой и самое, пожалуй, распространенное отчество. А вот день рождения девочка выбрала сама — 5 декабря. Память о детдомовском детстве, эту простоту и скромность Нина Ивановна пронесла через всю свою жизнь и сохранила, даже став народной артисткой.

Трудно поверить, что она сначала вообще не думала об актерской профессии. Русланова была штукатурщицей на стройке, ходила в вечернюю школу и мечтала быть геологом. Но спустя какое-то время она переехала в Харьков, где решила поступать в театральный. Стать студенткой у нее вышло не сразу, но, закончив первый курс, Нина Ивановна решила перебраться в Москву и поступить в Театральное училище им. Щукина. Его она окончила в 1969 году.

В фильмографии Руслановой более 150 фильмов, она снималась у Киры Муратовой, Георгия Данелии, Тимура Бекмамбетова, Алексея Германа. Она жила на экране и показывала своих персонажей такими, какой была в жизни сама: простой женщиной, с добрым и искренним сердцем.

"Короткие встречи"

1967

Руслановой посчастливилось продемонстрировать свой актерский талант довольно рано — она попала на съемки к легендарной Кире Муратовой на втором курсе театрального института.

В фильме "Короткие встречи" она сыграла молодую, неопытную девушку, работницу чайной Надю, которая влюбляется в брутального геолога Максима в исполнении Владимира Высоцкого. Она решает не дожидаться новой встречи с Максимом, который пропадает в бесконечных командировках, и отправляется к нему домой сама. Там Надя встречает замученную его постоянным отсутствием жену Валентину (Муратова). Девушка оказывается невольной участницей любовного треугольника.