Шуфутинский не сможет дать концерт в Киеве из-за посещения Крыма

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Украинские пограничники располагают информацией о незаконном, с точки зрения Киева, посещении российским певцом Михаилом Шуфутинским Крыма и будут действовать согласно нормам законодательства в случае его попытки въезда на Украину. Об этом сообщил в понедельник представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"Погранслужба на постоянной основе проверяет информацию о лицах, незаконно посещавших временно оккупированные территории. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину, если будут подтверждены факты. Относительно данного лица (Шуфутинского - прим. ТАСС) в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории", - сказал Демченко в комментарии изданию "Украинская правда".

Как свидетельствует информация на сайте concert.ua, на 8 марта 2022 года в киевском Дворце спорта анонсирован концерт певца, билеты продаются по цене от 590 гривен до 6 тыс. гривен (от $22 до $225).

Этот факт вызвал негодование у радикалов, требующих объявить певца персоной нон грата. Сейчас Шуфутинский находится в перечне сайта "Миротворец" с формулировкой "за нарушение государственной границы". Ранее Шуфутинский заявлял, что творчество должно быть выше политики, а не пускать артистов в ту или иную страну - глупость.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.