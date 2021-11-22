Первый заместитель Манежина временно возглавит Минкультуры Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра культуры Крыма Татьяна Манежина будет временно исполнять обязанности главы министерства после освобождения от должности в связи с утратой доверия Веры (Арины) Новосельской, подозреваемой в получении взятки в 25 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"По распределению функциональных полномочий после отставки министра временно исполнять обязанности министра культуры Крыма будет первый заместитель Татьяна Манежина", - сказал Крючков.

Он уточнил, что кандидатура на пост министра культуры Крыма пока не подобрана.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Экс-министр была доставлена из Крыма в Москву и арестована на два месяца. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности.