Номинации музыкальной премии BRIT Awards станут "гендерно нейтральными"

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Британская ассоциация звукозаписывающей индустрии (BPI) с 2022 года перестанет присваивать музыкальные премии BRIT Awards в номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница". Как говорится в сообщении, распространенном BPI в понедельник, им на смену придут "гендерно нейтральные" номинации "Музыкант года" и "Иностранный музыкант года".

По словам организаторов, премии BRIT Awards стремятся "идти в ногу со временем и быть как можно более инклюзивными", поэтому и было принято решение "отмечать исполнителей исключительно за их произведения и музыку, а не за то, как они сами [гендерно] идентифицируют себя или как их воспринимают другие люди".

Таким образом поп-певица Дуа Липа и рэпер J Hus (настоящее имя - Момоду Джеллоу), ставшие лауреатами BRIT Awards в прошлом году, будут последними обладателями премий в номинациях "Лучшая британская сольная исполнительница" и "Лучший британский сольный исполнитель". Внести изменения в правила присвоения наград активно призывал музыкант Сэм Смит, недавно объявивший о своей небинарной гендерной идентичности (популярный исполнитель не считает себя ни мужчиной, ни женщиной). Его поддержал ряд других музыкантов, включая поп-певца Уилла Янга, который участвует в борьбе за права трансгендеров.

В следующем году награды BRIT Awards будут присуждены в 12 номинациях, включая "Группу года", "Песню года", "Альбом года" и "Открытие года", при этом среди них впервые будут четыре жанровые. Отдельных премий удостоятся лучшие исполнители, работающие в стилях "рока и альтернативной музыки", "поп-музыки и ритм-энд-блюза", "хип-хопа, рэпа и грайма", а также "танцевальной музыки". В этих номинациях победителей будет определять не жюри, а открытое голосование.

BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской "Грэмми". В прошлом лауреатами BRIT Awards становились группы The Beatles и Oasis, Робби Уильямс, Эд Ширан и многие другие. 42-я церемония вручения наград состоится 8 февраля 2022 года во время красочного шоу на лондонском стадионе "О2-Арена".