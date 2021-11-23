Выступление российского композитора Алексея Айги завершит фестиваль "Кинопроба"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Выступление российского композитора Алексея Айги и Ансамбля 4’33" завершит Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба", который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"На закрытии фестиваля, которое пройдет в "Ельцин центре" 5 декабря, в 20:00 состоится концерт ансамбля 4’33" Алексея Айги", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на директора фестиваля Лилию Немченко, переговоры о возможности приезда коллектива на "Кинопробу" велись несколько лет.

Также на фестивале будут представлены выставка "Я люблю тебя, Георг Отс", посвященная 100-летнему юбилею со дня рождения эстонского певца и актера, и документальное кино "Дебюты Таллинфильма" и "Эхо "Темных ночей".

Алексей Айги - российский композитор и дирижер, автор оригинальной музыки к фильмам, в том числе к фильму Валерия Тодоровского "Страна глухих". Айги и соратники-музыканты назвали свой ансамбль в честь пьесы американского композитора и философа Джона Кейджа, во время исполнения которой не играется ни один звук. За 25 лет коллектив стал символом современной российской киномузыки и флагманом в мире современной отечественной академической музыки.

Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" проходит в Екатеринбурге с 2004 года, на него приезжают представители киношкол регионов России и других стран. Фестиваль предполагает, помимо конкурсных и информационных программ, специальные проекты об истории кино, мастер-классы для всех, кто использует анимационные и видеотехнологии при создании рекламных роликов, учебных и научно-популярных фильмов. Проект реализуется при поддержке гранта президента РФ и гранта Росмолодежи.