Итоги арт-проекта City Says представили на выставке в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 23 ноября. /ТАСС/. Итоги фестиваля уличного искусства City Says ("Город говорит"), который в несколько этапов проходил с июня 2021 года, представили на выставке в Центре современного искусства (ЦСИ) ARKA в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта во вторник.

"В ЦСИ Архангельск открылась выставка "Город говорит", посвященная итогам художественно-исследовательского проекта City Says. На выставке рассказали о том, как исследовали, кто работал, как шла работа над проектом, какие находки ожидали команду исследователей, как создавались арт-объекты, c какими вопросами столкнулись организаторы, и как удалось их решить. Там представлены отсылки к созданным в ходе нашего проекта городским объектам", - сказали в пресс-службе.

Команда архитекторов, краеведов и урбанистов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Архангельска летом исследовала районы города для возможного размещения арт-объектов. Затем в Архангельск приехали 15 художников из разных регионов, которые предложили свои проекты для реализации. Все эти этапы представлены на выставке в виде нескольких десятков инсталляций и фотографий.

Было отобрано и создано три объекта. На мосту через реку Соломбалку разместилась фраза художника из Екатеринбурга Ильи Мозги "Быть течением или плыть по течению". Художник из Москвы Иван Симонов привлек внимание к проблеме долгостроя набережной Георгия Седова - на высоком заборе, загораживающем подход к реке, он разместил надпись "Что там? ", частично состоящую из дверных глазков. Художница из Санкт-Петербурга Аня Слобожанина на деревянных домах, которые пойдут под снос, с помощью пенопласта и клея нанесла вышедшие из широкого употребления названия снега и ледовых явлений, которые характерны для Архангельска: "рянда" (снег, падающий густыми хлопьями при теплой погоде - прим. ТАСС), "шуга" (мелкий рыхлый лед, который появляется перед ледоставом и во время ледохода) и "нилас" (тонкая, эластичная, блестящая ледяная корка на море).

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, на выставке показаны имитации этих арт-объектов. "Вот мы показываем объект, где Аня в оранжевой куртке, а рядом его имитация на выставке. Посетители могут почувствовать себя немножко художниками и повзаимодействовать с объектом - "доделать его", - пояснила собеседница агентства. - В имени Аня часть "снежков-жемчужин" снимаются, их можно надеть снова. Или вот забор Ивана Симонова на набережной Седова, реализация на выставке - мы поставили небольшой куб с глазком, посмотрев в который, каждый сможет увидеть реку".

Один из центральных экспонатов выставки - куб, составленный из других кубов. На нем размещены интересные факты о Соломбальском округе и Привокзальном микрорайоне, которые исследователи узнали во время своих полевых работ.

О проекте City Says

Как отметила руководитель проекта, директор Центра современного искусства ARKA Наталья Щукина, участники не только работали над своими задачами, но и делились опытом. "Каждый из них стал амбассадором нашего проекта: участники уже более десяти раз презентовали его как успешный кейс на федеральных и международных форумах и конференциях. Некоторые планируют реализовать подобное в своих городах", - сказала она. За год в очных мероприятиях проекта приняли участие более тысячи жителей и гостей Архангельска. Проект City Says планируется продолжить и на следующий год.

Выставка в Архангельске продлится до 4 декабря. Планируется, что в следующем году ее покажут в других городах Архангельской области.

Художественно-исследовательский проект City Says реализуется Архангельским региональным центром современного искусства ARKA и Студией творческих инициатив "Солнце Маори" при поддержке Фонда президентских грантов, Губернаторского центра Архангельской области "Вместе мы сильнее", Министерства по делам молодежи и спорта Архангельской области, администрации города Архангельска, Дома молодежи Архангельской области и ЦСИ Архангельск.