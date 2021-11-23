Олег Нестеров представит проект о киномузыке Шнитке

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мультиплатформенный проект о киномузыке, созданной Альфредом Шнитке, Дмитрием Шостаковичем, Сергеем Прокофьевым, Моисеем Вайнбергом, Гией Канчели и Софией Губайдулиной, стартует 26 ноября. Об этом сообщил во вторник ТАСС его автор, лидер группы "Мегаполис", музыкант Олег Нестеров.

"Советская киномузыка - это феномен мировой, потому как нигде в мире, за каким-то редким исключением, композиторы такого масштаба не работали в кино, - подчеркнул Нестеров. - Если, например, европейская киномузыка является частью мировой культурной традиции, современный человек знает и любит ее, не задумываясь даже о фильмах, в которых она когда-то звучала, то у нас огромный пласт музыки остается в архивах".

Это уже не первое музыкальное исследование Нестерова: в 2014 году он создал проект "Из жизни планет", посвященный неснятым фильмам 1960-х годов, и был удостоен за него премии "Книга года" в 2015 году. "Мое второе исследование - более масштабное. Оно будет не единовременное: каждый год будет посвящен новому герою-композитору", - рассказал Нестеров.

Первая часть проекта расскажет о наследии Шнитке, который работал для кино почти 20 лет и написал музыку к 70 фильмам. "Эта музыка может забыться, исчезнуть в архивах вместе с фильмами, с которыми она когда-то звучала. Ее не существует в цифровом пространстве, а значит, ее нет в современном мире. Миссия моего проекта - отделять музыку от кадра и соединять с вечностью", - пояснил автор.

В рамках проекта 21-23 декабря на "Ленфильме" в Санкт-Петербурге и 28 декабря в московском ДК "Рассвет" пройдет выставка-концерт Schnittke Live (E+U), гости услышат оркестр громкоговорителей. "Оркестр громкоговорителей изобрели в 1970-х годах во Франции электронные музыканты. Они стали задумываться, как представить свое творчество на концертах, потому что электронная музыка - это всего лишь стерео или моно, а живое выступление - это оркестр с большим количеством источников звука. На сцену посадили несколько десятков громкоговорителей, которые отличались звучанием, направленностью. Эта тема развивается до сих пор, теперь это порядка полусотни громкоговорителей, которые расположены по всему залу: вверху, внизу, кругами и так далее", - пояснил Нестеров.

Проект также будет включать книгу "Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР. Альфред Шнитке", которая выйдет 26 ноября в издательстве "Порядок слов", образовательный курс на платформе Arzamas, двойной альбом на виниле, релиз которого состоится в марте 2022 года, и сайт-навигатор.