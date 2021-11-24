"Известия": МХАТ им. Горького закроют на ремонт 1 июля 2022 года на четыре месяца

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московский художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького в Москве закроется на ремонт с 1 июля по 1 ноября 2022 года. Об этом в среду сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман на собрании труппы, пишет газета "Известия".

"Потому что сценический комплекс в предаварийном состоянии. Мы все исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта", - приводит издание слова Кехмана.

Он добавил, что творческих площадок в театре станет меньше. Останутся только Малая и Большая сцены. В ходе собрания Кехман также представил нового начальника режиссерского управления театра Евгения Васильева.

Кроме того, администрация театра нашла возможность выплатить зарплаты сотрудникам, несмотря на финансовые трудности. "Что касается зарплат, деньги найдены. Премии зависят от того, как хорошо будут проданы билеты на декабрь", - сообщил гендиректор. Ранее сообщалось, что на счетах театра находится 2 млн рублей.

Кехман был назначен генеральным директором МХАТ им. Горького 27 октября 2021 года. 1 ноября стало известно об уходе из театра художественного руководителя Эдуарда Боякова, с которым в мае 2021 года Минкультуры продлило контракт на пять лет. Должность президента театра занимает народная артистка СССР Татьяна Доронина.