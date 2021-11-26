В Луксоре после реставрации открыли Аллею сфинксов

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Трехкилометровая Аллея сфинксов, которая исторически соединяла Карнакский и Луксорский древнеегипетские храмы в Луксоре, восстановлена в первозданном виде. Торжественное открытие отреставрированной древней аллеи прошло в четверг вечером на юге Египта.

В церемонии, транслировавшейся в прямом эфире по египетскому телевидению, принял участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Древнеегипетские храмы стали антуражем шоу, исторического костюмированного представления и гала-концерта с участием известных египетских артистов. Масштабное мероприятие, призванное подчеркнуть величие древнеегипетского наследия, частью которого стала и знаменитая Аллея сфинксов, продолжалось более двух часов и завершилось красочным салютом в ночном небе.

Хранители священных храмов

Аллея сфинксов, или Тари-аль-Кибаш, берущая начало у пилонов Луксорского храма и заканчивающаяся у храма Амона (Карнакского храма), когда-то служила местом торжественных шествий во время религиозных праздников. Ученые считают, что аллея длиной 2 700 м и шириной 7 м была построена преимущественно в период правления 18-й династии фараонов (примерно в XVI веке до н. э.). Она представляет собой мощеную дорогу, по обеим сторонам которой на каменных постаментах установлены статуи: на одной стороне восседают сфинксы с головами баранов и взирают на сфинксов с человеческими головами на другой стороне. При последующих династиях дорога видоизменялась, совершенствовалась и приняла свой законченный облик уже при 30-й царской династии (IV век до н. э.), когда и были воздвигнуты сфинксы с человеческими головами.

Однако спустя века многие статуи либо были повреждены, либо исчезли под толщей песка, а сама аллея утратила монолитность и оказалась разрезана на пять частей выросшими в непосредственной близости от храмов домами и различными строениями. В 1940-х годах предпринимались попытки реставрации дороги, однако тогда была найдена и восстановлена лишь часть статуй - 650 из первоначально существовавших 1 350, многие памятники были в Римскую эпоху и в Средние века использованы повторно в других храмах.

Последняя реставрация, которая вернула Аллее сфинксов первоначальный исторический облик, началась в 2010-х годах. Были снесены незаконные постройки, а жители переселены в другие места. В ходе археологических изысканий из-под толщи песка были извлечены десятки давно утерянных сфинксов, обнажился и участок пути, упоминавшийся еще в древних текстах. По преданию, им пользовался царь богов Амон, чтобы навестить в Луксорском храме свою супругу, богиню-мать и покровительницу неба Мут.