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Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" получил Гран-при фестиваля в Онфлёре

Сыгравшая главную героиню Милана Агузарова получила приз за лучшую женскую роль
Кадр из фильма "Разжимая кулаки" Нон-Стоп Продакшн
Описание
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Нон-Стоп Продакшн

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Гран-при фестиваля в Онфлёре на северо-западе Франции, посвященного российскому кино, получила картина режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Об этом корреспонденту ТАСС сообщила официальный представитель смотра Елена Дюффорт по итогам завершившегося в субботу конкурса.

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События киноленты разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки. Милана Агузарова, сыгравшая главную героиню, получила приз за лучшую женскую роль.

Аналогичной награды удостоена Виктория Толстоганова за роль в драме "На дальних рубежах" (режиссер Максим Дашкин). Эта картина также отмечена специальным призом жюри фестиваля.

Всего в конкурсе в этом году принимали участие семь лент. Жюри возглавляла известная швейцарская актриса и режиссер Марта Келлер.

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