Отец русского рока. Умер Александр Градский

Первым коллективом Градского в 1963 году стал ансамбль "Тараканы", собранный из польских студентов МГУ. Через год музыкант вместе с Михаилом Турковым организовал самодеятельную рок-группу "Славяне". Она существовала два года, в репертуар преимущественно входили англоязычные композиции.

Ей на смену пришла группа "Скоморохи", работу в которой Градский называл своим "удачным началом" в карьере. В первом составе коллектива на клавишных инструментах играл Александр Буйнов. Основу репертуара составляли русскоязычные песни. Градский был солистом и гитаристом коллектива до 1976 года. Параллельно он участвовал выступлениях ВИА "Скифы" и "Лос Панчос", в 1970-1971 годах - в ВИА "Веселые ребята".

Русский рок и Большой театр

Градского считают основателем отечественной рок-музыки, однако ему самому это определение не нравилось. Музыкант был одним из критиков русского рока, его музыкальной составляющей. "Если человек, сочиняя музыку, <…> не будет иметь своей собственной мелодики и узнаваемости этой композиторской мелодики, у него появляется желание идти по пути наименьшего сопротивления. Сделали так, публике уже хорошо, они нас любят, мы их любим - все, замечательно. Дальше не надо развиваться, не надо изучать гармоний, не надо изучать сольфеджио, не надо приобщаться, - сказал он в 2019 году в программе "Познер" на Первом канале. - Сегодняшние наши рок-музыканты остались в моем представлении как социальные герои, абсолютно необходимые стране, необходимые и мне в том числе. Но это не породило направлений".

По-настоящему широкую славу Градскому принесло исполнение песни "Как молоды мы были" (слова Николая Добронравова и музыка Александры Пахмутовой) в 1976 году. Песня была написана специально для фильма "Моя любовь на третьем курсе" режиссера Юрия Борецкого по пьесе "Лошадь Пржевальского" Михаила Шатрова. Изначально Пахмутова предполагала, что ее будет исполнять женский вокал, но встретив тогда молодого 26-летнего Градского, композитор переписала некоторые моменты в партитуре, например, третий куплет.

"В то время я все-таки придумывал себя как человека пожившего, по тексту песни это так и есть: "Может я это, только моложе…" И мне надо было сыграть ту игру. Голос голосом, но нужно было еще психологически в эту игру сыграть. И это было гораздо менее естественно, чем то, что происходит сейчас", - сказал он спустя 30 лет.

Около 10 лет заняла работа Градского и поэтессы Маргариты Пушкиной над первой отечественной рок-оперой "Стадион", запись была завершена в 1985 году. Центральной фигурой произведения являлся Певец (его партии исполнял сам композитор). Прообразом героя послужил чилийский поэт-коммунист Виктор Хара, убитый путчистами в 1973 году на Центральном стадионе Сантьяго. К жанру оперы Градский вернулся в 2009 году, написав рок-оперу "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова. Градский сам исполнил арии Мастера, Иешуа Га-Ноцри, Воланда и Кота Бегемота.

Градский пробовал себя на академической сцене: в 1988 году тенор исполнил партию Звездочета в опере Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок" в Большом театре России. Также в конце 1980-х годов он написал музыку к балетам "Человек", "Распутин" и "Еврейская баллада", поставленным в Киевском государственном детском музыкальном театре (ныне - Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Украина). В 1989 году возглавил Московское театрально-концертное музыкальное объединение (МТКМО). В 2015 году открыл в Москве собственный театр "Градский холл".

Градский - автор музыки к 20 художественным и анимационным фильмам. Первой кинокартиной с его музыкальным сопровождением стала двухсерийная мелодрама Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных" (1974). Журнал Billboard отметил эту работу как "выдающийся вклад в музыку народов мира" (For outstanding contribution to the world music).

Несчастье быть музыкантом

В конце 1980-х годов музыкант вел на радиостанции "Юность" программу "Хит-парад Александра Градского". С 2012 года Градский сотрудничал с вокальным телешоу Первого канала "Голос", считаясь одним из самых строгих наставников. Четверо его подопечных стали победителями проекта - Дина Гарипова в 2012 году, Сергей Волчков в 2013 году, Александра Воробьева в 2014 году и Селим Алахяров в 2017 году.

Музыкант редко давал интервью, но был достаточно острым на язык. Он считается автором таких слов, как "журналюга" и "совок". "Совок все-таки не был в моем представлении придуман как что-то порицающее", - вспоминал он в программе "Познер".

Быть музыкантом - это несчастье, считал Градский. "Тебе нельзя говорить то, что ты иногда, может быть, хочешь сказать. Тебе нельзя делать то, что ты иногда хочешь сделать. Тебе нужно вести себя так, а не эдак. И если даже тебе хочется расслабиться, ты не можешь расслабиться никогда. В особенности, если ты еще и имеешь узнаваемое лицо, ты вообще все время должен ходить по струнке. Вот такое мое мнение", - отметил он в беседе с Познером.

Музыкант не отказался от своего "несчастья" до последних дней. Из афиши театра "Градский холл" еще не убрали информацию о концерте кинохитов 4 декабря и серии рождественских представлений с его участием.