Около 500 расписных пряников представили на выставке козуль в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноября. /ТАСС/. Выставка "Пряничный Север" открылась 28 ноября в музее художника и сказочника С.Г. Писахова в Архангельске. Как рассказала ТАСС заведующая музеем Наталья Козлова, в экспозиции представлено более 500 расписных традиционных пряников-козуль и авторских пряников.

"У нас около пятисот авторских пряников и козуль. Еще отдельно стоящий вертеп, елка, украшенная пряниками. В этом году мы предложили мастерам тему "Пряничный Север", каждый ее представил по-своему", - сказала Козлова.

Из пряников мастера создали композиции и жанровые сценки, показывающие природу и культуру Севера. Здесь и ненцы с чумом и оленями, и северная тайга с лисами и медведями в берлогах, и арктические острова с белыми медведями и айсбергами, и Соловецкий кремль с экскурсоводами и туристами, и даже сам Писахов на налиме из его сказки.

Часть экспонатов - это объемные пряники. Вадим Рыкалов создал из козульного теста традиционный архангельский деревянный дом с сосульками, свисающими с крыши, архангельский трамвай и самое высокое здание города, которое называют свечкой или высоткой. Объемные пряники делать сложно: есть риск, что конструкция упадет под собственной тяжестью или осыплется роспись.

Татьяна Онучина создала пряничный храм, а Наталья Кравченко сделала козулю в виде морского речного вокзала Архангельска. "Всего у нас 30 мастеров, это преимущественно семьи, - пояснила Козлова. - Промысел у нас традиционно семейный: мама с дочкой, жена с мужем, сестры".

Традиционный архангельский сувенир

Архангельская козуля - старинный обрядовый пряник. На Севере существовала традиция печь ржаное печенье в виде козочек, лошадок, петухов, оленей (как символ плодородия, достатка и благополучия). "Даже Ломоносов упоминал об этом, что к Рождеству в Архангельске "недурно болванят птиц, похожих на уток", то есть делают пряники в виде птиц, похожих на уток", - рассказала заведующая музеем. К середине XIX века в Архангельске сложился зимний козульный промысел, появились новые мотивы: Дед Мороз, цветы в корзинах, звезды, танцующие пары.

В тесто добавляли разнообразные пряности, которые со всего мира привозили в портовый город, пряник расписывали бело-розовой сахарной глазурью по темно-коричневому фону. "Летом пряники печь практически невозможно, - добавила Козлова. - Они отпотевают, они становятся влажными, берут влагу. А вот когда искусственное отопление, печное или другое, когда воздух сухой в домах, то пряники успевают просыхать. И они именно такие хрупкие на зубок, рассыпчатые, которые тают во рту, как и должно быть, в контакте с кофе или чаем".

Сейчас козули - традиционный архангельский сувенир, мастера создают их к Пасхе, 8 Марта, к другим праздникам, но больше всего по-прежнему на Новый год. Многие даже берут отпуск на основной работе, чтобы делать новогодние пряники.

Выставка продлится до конца февраля, на ней будут проходить мастер-классы по росписи и выпечке козуль. После завершения выставки пройдет благотворительный аукцион. Средства, вырученные от продажи пряников, будут переданы НКО "Мамина пристань", которая помогает женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.