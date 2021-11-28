Фото Черчилля и его первый автограф из фондов лондонского музея представили в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Экспозиция "Люди, изменившие мир. Союзники Великой победы. Уинстон Черчилль", которую приурочили к 147-й годовщине со дня рождения выдающегося политика, открылась 28 ноября в павильоне "Оружие подвига" в Ульяновске. Как сообщила ТАСС заведующая экспозиционным отделом Ленинского мемориала Елена Горбунова, на выставке представлены фотографии из музея-бункера "Военные комнаты Черчилля" (Лондон, Великобритания), а также первый автограф Черчилля, который он дал в семь лет.

"На выставке очень много фотографий, посвященных жизни и деятельности Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля - от самой первой из сохранившихся его фотографий до одной из последних, где мы можем видеть бывшего на тот момент премьер-министра Великобритании. <…> А кроме того, еще и предоставленные нам Великобританией документы личного характера, например, первый автограф, сделанный Черчиллем в семилетнем возрасте", - сказала собеседница агентства.

Горбунова уточнила, что выставку подготовили совместно с музеем-бункером "Военная комната Уинстона Черчилля" в Лондоне. Кроме этого, партнером проекта стал Российский архив социально-политической истории, который предоставил для экспозиции документы, посвященные деятельности "большой тройки" антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

"На выставке также представлены личные фотографии Уинстона Черчилля и книга, за которую он получил Нобелевскую премию - это шеститомное издание "Вторая мировая". Книгу можно почитать, полистать, мы представляем ее в открытом доступе в переводе на русский язык", - добавила заведующая экспозиционным отделом Ленинского мемориала.

По словам старшего научного сотрудника Ленинского мемориала Валерия Перфилова, Черчилль оставил огромное литературное наследие, большое количество художественных произведений. "В 1963 году он конкурировал с Хемингуэем, они оба были номинантами Нобелевской премии, и он [Черчилль] стал победителем. <…> Уже будучи военным корреспондентом, он писал книги, становившиеся бестселлерами, статьи, которые читала вся Великобритания. <...> Это принесло ему большую популярность, он уже в 26 лет стал депутатом, в 29 лет был самым молодым министром Великобритании", - сообщил Перфилов ТАСС.

Об Уинстоне Черчилле

Уинстон Черчилль (1874-1965) - британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах, журналист, писатель, художник, почетный член Британской академии, лауреат Нобелевской премии. В 1940 году занял пост премьер-министра, принимал активное участие в формировании блока стран антигитлеровской коалиции, открытии второго фронта, работе Ялтинской конференции в Крыму, где решались судьбы послевоенного мира. После поражения на выборах в 1945 году Черчилль ушел в отставку, а в 1946 году произнес свою знаменитую речь в американском городе Фултон, считающуюся сигналом для начала холодной войны. В 1951 году Черчилль снова занял кресло премьер-министра. За свою многолетнюю деятельность он был награжден высшей наградой Великобритании - орденом Подвязки, удостоен рыцарского титула, стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы.