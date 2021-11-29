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В Москве стартует Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

Его участниками станут 48 исполнителей из городов России и других стран, в их числе США, Канада, Китай, Ливан, Армения, Польша, Кипр, Сербия

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 50 талантливых ребят из разных стран примут участие в XXII Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик", который откроется в понедельник в Москве в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

"С 29 ноября по 6 декабря в Москве пройдет XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он соберет в столице 48 исполнителей в возрасте не старше 15 лет из городов России и других стран, в числе которых США, Канада, Китай, Ливан, Армения, Польша, Кипр, Сербия", - рассказали организаторы.

Участникам предстоит доказать превосходство в одной из трех номинаций: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты".

Старт конкурсу дадут победители предыдущих сезонов: Химари Йошимура, Роман Шер, Вера Когай, Андрей Зайцев, Сергей Давыдченко, а также члены жюри Валентина Мишо, И-Пинь Янг и Гилад Карни.

Конкурс "Щелкунчик" учрежден в 2000 году. Его проводит телеканал "Россия - Культура". "Щелкунчики" прошлых лет успешно продолжают свою сценическую карьеру. Среди них - обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов, скрипач Даниэль Лозакович, Ростислав Шараевский (ударные инструменты), скрипачка Лея Чжу и многие другие исполнители.

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