Умерла актриса Валентина Иванова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Актриса Валентина Иванова умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Театр имени М. Н. Ермоловой во "ВКонтакте".

"С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря", - говорится в сообщении.

Валентина Иванова работала в Театре им. Ермоловой с 1963 года. Также она снималась в картине "Угрюм-река", фильмах-спектаклях "Лунные воды", "Зеленая комната", "Месяц в деревне" и др.