{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умерла актриса Валентина Иванова

Ей было 77 лет
Валентина Иванова Пресс-служба театра имени М. Н. Ермоловой
Описание
Валентина Иванова
© Пресс-служба театра имени М. Н. Ермоловой

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Актриса Валентина Иванова умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Театр имени М. Н. Ермоловой во "ВКонтакте".

"С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря", - говорится в сообщении.

Валентина Иванова работала в Театре им. Ермоловой с 1963 года. Также она снималась в картине "Угрюм-река", фильмах-спектаклях "Лунные воды", "Зеленая комната", "Месяц в деревне" и др.

Теги
Россия
Умер режиссер Владимир Наумов
Ему было 93 года
Умер режиссер Владимир Наумов
Читать полностью