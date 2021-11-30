Будущее музеев и их точки роста обсудят на форуме "Музейный гид"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ежегодный форум "Музейный гид" начинает во вторник работу в гибридном формате. Деловая программа включает дискуссии о будущем музеев, их ролях и трендах в политике учреждений, сообщили ТАСС в пресс-службе Благотворительного фонда Владимира Потанина, который выступает организатором форума.

"С 30 ноября по 2 декабря 2021 года в гибридном формате пройдет ежегодный форум "Музейный гид". В этом году участники смогут посетить площадки форума онлайн. В режиме реального времени зрители примут участие в обсуждениях, дебатах и воркшопах. Деловая программа форума включает три тематических блока, посвященных будущему музеев, их точкам роста и новым ролям", - говорится в сообщении.

Площадка мероприятия объединит музейных профессионалов и специалистов из смежных областей.

"Трансформация музейной сферы как в офлайн-, так и в онлайн-пространстве происходит сегодня с невероятной скоростью: меняются ожидания посетителей, технологии привносят в музейную практику новые продукты и инструменты, музеи все интенсивнее осваивают интернет, активно взаимодействуя в сети не только со своими аудиториями, но и с музейным сообществом, в том числе на глобальном уровне. Поменялась музейная среда, содержание экспозиций, роль музеев в обществе. Все это еще предстоит переосмыслить. Именно поэтому сегодня разговор о будущем музеев важен как никогда", - процитировали в пресс-службе генерального директора Фонда Потанина Оксану Орачеву.

О программе

Первый день форума будет посвящен тематическому блоку "Запрос на будущее". Эксперты рассмотрят главные тенденции и перспективы в социальной, технологической и культурной сферах, которые будут формировать в ближайшем будущем контекст деятельности музеев. Обсуждение также коснется того, как изменятся современные посетители музеев.

Дискуссии второго дня форума объединены тематическим блоком "Лаборатория трансформации". Руководители музеев и эксперты в области урбанистики и социокультурного проектирования обсудят функции музеев в будущем, их финансовую устойчивость и региональную политику музеев.

Завершающий день форума, 2 декабря, будет посвящен социальным практикам в музеях, инклюзии и цифровизации.

Помимо дискуссионных площадок, участники форума смогут по предварительной регистрации посетить мастерские и воркшопы. На них специалисты расскажут, как подготовить аудиторию к посещению музея, как найти своих постоянных посетителей, научат прогнозировать риски и оценить социальное влияние музеев.

Среди приглашенных спикеров и экспертов форума: специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель отдела инклюзивных программ ГМИИ им. А. С. Пушкина Евгения Киселева, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, директор филиала Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке Лариса Котрелева.