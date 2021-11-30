Крупное сочинение композитора Маркиана Фролова исполнят на Урале спустя почти 90 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Крупное сочинение "Поэма об Урале" по рукописной партитуре композитора и основателя первой свердловской музыкальной школы Маркиана Фролова в рамках проекта "Фролов. Время первых открытий" впервые спустя почти 90 лет исполнят в Екатеринбурге. Концерт планируется провести 6 декабря, сообщила ТАСС музыковед, научный руководитель проекта Ирина Винкевич.

"Уникальность этого проекта заключается в том, что мы подняли крупные сочинения [композитора]. "Поэма об Урале" - это первое произведение на уральскую тему, которое было создано к 15-летию революции. Что касается дальнейшей судьбы [сочинения], после этого оно ни разу не исполнялось", - сказала она.

Также в рамках проекта во вторник на выставке "Маркиан Фролов. Жизнь на crescendo" в Свердловской филармонии впервые представили уникальные рукописные партитуры: кантату "С именем Сталина", "Поэма-концерт" и "Поэма об Урале" композитора Маркиана Фролова.

Зрителю показали также живописные работы, фотографии из семейного архива композитора и написанную им автобиографию.

Маркиан Фролов - советский композитор, пианист. Музыкант родился в 1892 году в городе Бобруйске Минской губернии. В 1931 году Фролов открыл первую музыкальную школу в Екатеринбурге, а в 1934-м - Свердловскую консерваторию. Он возглавлял музыкальный вуз и руководил оргкомитетом Союза советских композиторов, а параллельно успешно занимался композиторским и исполнительским творчеством, его сочинения входили в репертуар Свердловского симфонического оркестра, а также звучали за пределами уральской столицы.

Проект "Фролов. Время первых открытий" реализуется в сотрудничестве с внучкой композитора Еленой Румянцевой. Он реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры".