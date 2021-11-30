Любимова наградила лучшие дома культуры

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова во вторник поздравила победителей конкурса "Дом культуры. Новый формат". Церемония награждения прошла в стенах ведомства.

"Это огромное общее дело. Первая тысяча домов культуры [построены и модернизированы], и впереди еще полтысячи [запланированы]. Казалось, это невероятные цифры. <…> Если раньше дом культуры был памятью, данью нашим бабушкам и дедушкам, воспоминанием наших мам и пап, то теперь это место для всех. Это место, куда можно самого маленького привести за руку, а самого старшего - под руку, чтобы общаться, заниматься творчеством и всеми теми лучшими форматами, которые мы чествуем здесь", - отметила министр.

Во всероссийском конкурсе, который проходил уже во второй раз, участвовали проекты культурно-досуговых учреждений, реализованные с 2019 по 2021 год. В ведомство поступило почти 180 заявок из 81 региона страны.

Среди проектов, реализованных сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа, лучшим признан Измайловский дом культуры в Ульяновской области. Второе место занял Беломестненский сельский дом культуры в Белгородской области, третье - дом культуры "Маяк" в Ямало-Ненецком автономном округе.

На муниципальном уровне отмечены проекты районного дома народного творчества "Айылгы" в Республике Саха (Якутия), "Лето в парке" досугового центра "Утес" в Челябинской области, а также интерактивный детский парк "Виноградовское подворье" в Иркутской области.

Среди реализованных на уровне субъекта победил "Тульский секрет" в Тульской области, "серебро" получил проект "Наш клуб. Перезагрузка" Областного дома народного творчества в Ярославской области, "бронзу" - проект "Семейные традиции, единение разных поколений в иммерсионном пространстве "Новогодний дом Губерния" в Пермском крае.