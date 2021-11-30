Эксперт: музеи в пандемию вышли за границы своих стен и взяли на себя больше функций

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Музеи в период пандемии вышли за границы своих физических стен и стали выполнять больше функций, в том числе социальных. Такое мнение во вторник выразила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева на форуме "Музейный гид".

"То, к чему мы привыкли, что у музея есть физическое пространство со своим зданием и находящимся внутри этого здания фондами - претерпевает изменения. При выходе в цифровую среду получается, что пространство музея становится безграничным", - сказала Орачева в рамках панельной дискуссии "Горизонты изменений".

По ее мнению, также обозначилась тенденция восприятия музеев не только как здания, а, в том числе, ассоциация их с ближайшими общественными пространствами и сообществом территории, на которой они находятся. Кроме того, как считает генеральный директор фонда, теперь музеи воспринимаются не только как институты памяти - ведущее значение приобретает их социальная функция.

"Музей становится активным участником всех социальных процессов. Музей - это та точка опоры, которая особенно ярко проявилась в пандемию. Музей вносит вклад в региональную идентичность, которая будет все более существенной, а также делает вклад в инклюзию в широком смысле этого слова - потому что музей, создавая точку опоры, открывает двери для всех групп населения", - считает Орачева.

По мнению генерального директора Фонда Потанина, в России также может получить распространение опыт зарубежных стран, когда врачи рекомендуют пациентам поход в музей.

"У нас это в меньшей степени распространено, но уже присутствует в качестве тенденции во многих странах, что музей вносит свой вклад и в здоровье человека. Недаром не только в Канаде, но и в Великобритании врачи получили возможность выписывать рецепт пойти в музей. У нас пока врачи в музей не направляют, но если мы посмотрим на сотрудничество некоммерческих организаций, благотворительных фондов и музея, то такие проекты есть - эта тенденция будет развиваться", - сказала она.

О форуме

Ежегодный форум "Музейный гид" проходит с 30 ноября по 2 декабря в гибридном формате. Деловая программа включает дискуссии о будущем музеев, их ролях и трендах в политике учреждений. Организатор форума - Благотворительный фонд Владимира Потанина.