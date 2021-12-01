Первый культурный форум в СКФО собрал экспертов театрального искусства из регионов России

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый Северо-Кавказский культурный форум открылся в среду на площадке русского драматического театра имени Горького в Махачкале. В течение пяти дней ведущие эксперты театрального искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других регионов проведут обучающие семинары для деятелей культуры, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства культуры региона.

"Сегодня в Дагестане стартовал I Северо-Кавказский культурный форум. <...> Форум носит обучающий характер и охватывает сферы деятельности театров, музеев, библиотек, концертных и образовательных учреждений. Его главная цель: повышение уровня квалификации специалистов в сфере культуры и искусства Северо-Кавказского региона. Отметим, что подобный форум на Северном Кавказе проводится впервые", - говорится в сообщении.

В программе как теоретическая, так и практическая работа. Ожидаются выступления ведущих спикеров-экспертов, занимающихся развитием и популяризацией театрального искусства в России, среди которых: директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, директор Александринского театра Сергей Емельянов, директор театра "Сатирикон" имени Райкина Владимир Казаченко, директор Ярославского драматического театра им. Ф. Волкова Айрат Тухватуллин.

Как отмечается, для повышения квалификации в Дагестан прибудут также гости из Ставропольского края, Республики Северная Осетия, Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга.

На площадках форума участников научат работе с грантами и организации гастролей, развитию продаж, фандрайзингу, маркетингу и продвижению проектов. Они узнают больше о правовом регулировании. А по окончании форума получат сертификаты от Театрального института имени Бориса Щукина.

"Каждый год у нас проводятся ряд масштабных проектов: фестивальных, в области музыкального, театрального искусства, народного творчества, но этот форум для нас уникален и по представительскому уровню, и по ценности того контента, которым наши многоуважаемые спикеры готовы поделиться. Это те навыки и знания в области менеджмента, рекламы, права без которых в современных реалиях деятельность ни одно учреждение культуры, просто немыслима, и которыми виртуозно владеют наши ведущие именитые отечественные театры, музеи, концертные организации", - цитирует пресс-служба министра культуры региона Зарему Бутаеву.

Организаторами первого Северо-Кавказского культурного форума выступили Министерство культуры Республики Дагестан и Государственный республиканский драматический театр им. М. Горького.