В Москве начинает работу международная книжная ярмарка "нон-фикшн"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 300 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 18 стран примут участие в международной ярмарке интеллектуальной литературы "нон-фикшн" (non/fictio№23), которая открывается 2 декабря в Москве в комплексе "Гостиный Двор" и продлится до 6 декабря.

Как сообщили ТАСС устроители, в non/fictio№23 примут участие 315 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры. На стендах участников и в программе ярмарки будут представлены Белоруссия, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Литва, Казахстан, Китай, Норвегия, Пуэрто-Рико, Россия, США, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. "Для гостей ярмарки издатели подготовили лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности - художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической", - сказали в пресс-службе ярмарки.

В этом году специальным гостем ярмарки выступит Германия. Центр немецкой книги в Москве - представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России - подготовил ряд мероприятий с участием авторов, издателей, переводчиков, музыкантов из России и Германии, в том числе концерт произведений Людвига ван Бетховена.

О программе

Всего состоится более 400 мероприятий, которые пять дней будут проходить на девяти дискуссионных площадках, а также на стендах участников. Среди участвующих - Борис Акунин, Тимур Бекмамбетов, Алексей Венедиктов, Евгений Водолазкин, Леонид Парфенов, Александр Пелевин, Людмила Петрушевская, Михаил Пиотровский, Владимир Познер, Эдвард Радзинский, Евгений Ямбург.

Детская программа предусматривает более 50 мероприятий - дискуссии на сложные и актуальные темы, обсуждения книг, лекции, спектакли. Участниками детской программы станут Мария Бобылева, Мария Бурас, Дмитрий Быков, Лилия Волкова, Наталия Волкова, Юлия Володина, Станислав Востоков, Мария Данилова, Нина Дашевская.

Как сказала ТАСС Екатерина Писарева, шеф-редактор ГК "ЛитРес", ярмарка non/fiction - одно из центральных событий года. "Всем, кто планирует пополнять свои книжные запасы, рекомендую внимательно изучать представленные на полках новинки. Именно на non/fiction можно найти редкие книги независимых книгоиздателей", - отметила она. Например, издательство No Kidding Press привезет на ярмарку роман "Лица" датской писательницы Тове Дитлевсен, а фонд "Нужна помощь" презентует сборник о современной семье "Одной цепью".

Издательство NoAge Polyandria готовит к ярмарке роман "Мисс Исландия" Аудур Авы Олафсдоттир - книга повествует об исландском обществе 60-х годов, которое не принимало женщин-писательниц. А издательский дом "Книжники" привезет все свои новинки за год, среди которых и только что вышедшая "Королева красоты Иерусалима" Сарит Ишай-Леви, и "Немного пожить" букеровского лауреата Говарда Джекобсона.

5 декабря также пройдет День комиксов. Ценителей комиксов порадуют 15 издательств: Alpaca, Alt Graph, Zangavar, "Бумкнига", магазины "Двадцать восьмой" и "Чук и Гик", "Комикс Паблишер", "Комильфо" и другие.

Международная ярмарка познавательной литературы проходила в ЦДХ ежегодно с 1999 года. С 2019 года ярмарка non/fictio№ проводится в Гостином дворе. За время существования площадки ее почетными гостями были Франция, Германия, Япония, Финляндия, другие страны.