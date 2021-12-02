Премьера спектакля "Антигона" состоится в Театре Ермоловой

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Театр имени М. Н. Ермоловой представит в среду на Новой сцене премьерный спектакль молодого режиссера Владимира Киммельмана "Антигона", сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Почему я решил взять именно этот материал? Во-первых, очень современная история, ощущение, что она написана сегодня, а во-вторых, она очень расходится на замечательных артистов, которые работают в этом спектакле", - заявил журналистам режиссер Владимир Киммельман.

В спектакле заняты Дарья Мельникова, Анна Вардеванян, заслуженный артист России Борис Миронов, Елена Пурис, Сергей Окунев и другие актеры.

Как отметил режиссер, история, которая написана Жаном Ануем, основана на пьесе Софокла, а та в свою очередь - на мифе, но все равно звучит очень современно. "Захотелось взять какую-нибудь очень сложную драматургию, когда перестанешь спать, пытаясь воспроизвести на сцене. Но ты на этом учишься", - добавил Киммельман. По его словам, работа над спектаклем началась еще в прошлом театральном сезоне, а плотные репетиции шли в октябре и ноябре.

Создатели спектакля постарались сохранить текст Жана Ануя и Софокла. "Антигона" написана на мифологический сюжет фиванского цикла. Сын царя Эдипа Полиник после смерти отца сражался за власть со своим родным братом и погиб у стен Фив. По приказу нового царя Креона тело Полиника было запрещено хоронить, тогда как защитник города Этеокл был погребен по закону. Их младшая сестра Антигона не согласилась с таким решением: ночью, минуя охрану, она предает тело брата земле, зная, что за это ей грозит смерть.

Антигона остается верной себе

Роль Антигоны в постановке исполняет Дарья Мельникова. "С одной стороны, мы обращаемся к опыту героев, которые жили в то время, но мы живем сейчас, и проблемы у нас есть сейчас, мы пытаемся соединить проблемы тех людей с нашими проблемами", - рассказала журналистам актриса. Антигона, по ее словам, отстаивает право на свои действия, право на то, что ей кажется крайне важным, даже если это расходится с мнением авторитетных людей. "Мне очень дорого в ней то, что она до конца остается верной себе", - говорит Дарья.

"У нас есть психофизика современных людей, и мы эту психофизику в первой части спектакля сохраняем. Мы видим на сцене обычных людей с их реакциями, с их проявлениями. Уже во второй части, когда мы берем Софокла, и нам приходится, нашим героям, принимать решения более глобальные, мы постарались взять психофизику несколько иную, когда ты уже не принадлежишь себе, когда твоя идея движет тобой, и ты уже чуть больше, чем ты есть на самом деле", - поделилась она.

Борис Миронов, воплотивший на сцене образ Креона, также говорит об актуальности этой пьесы. "Она абсолютно современная. Когда ее читали первый раз в читке, было полное ощущение, что это про сегодняшний день, про то, что происходит в нашей стране, не во Франции, не в Греции, а именно здесь, у нас и сейчас", - сказал актер.

Премьерные показы пройдут 2, 3 и 30 декабря.