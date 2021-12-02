"Мелодия" выпустила записи концертов Равеля и Гершвина в исполнении пианистки Мечетиной

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила новый альбом пианистки Екатерины Мечетиной, которая исполнила концерты Мориса Равеля и Джорджа Гершвина с Красноярским академическим симфоническим оркестром, сообщается в четверг в релизе пресс-службы "Мелодии".

"Одна из ярчайших представительниц российской фортепианной школы, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина выпустила диск на фирме "Мелодия". Первый фортепианный концерт Мориса Равеля и менее известный концерт Джорджа Гершвина пианистка записала с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде", - сказано в сообщении.

Мечетина впервые вышла на большую сцену в 10 лет. В 11 получила свой первый Гран-при. Именно ей композитор Родион Щедрин доверил премьеру своего последнего фортепианного концерта. "…Ярчайший, блистательный талант!... Она - просто чудо! Сенсация!" - отозвался о пианистке Щедрин, слова которого приводятся в сообщении.

Что касается музыки, выбранной для альбома, то это фортепианный концерт (1925) Джорджа Гершвина, который последовал за "Рапсодией в стиле блюз", а также концерт соль мажор для фортепиано с оркестром (1932) Мориса Равеля, почти сразу вошедший в реестр классических сочинений прошлого столетия. Как отметили в пресс-службе "Мелодии", соединение на одном диске столь различных, но прекрасно знакомых с творчеством друг друга композиторов позволяет по-новому взглянуть на фортепианную музыку ХХ века.

Красноярский академический симфонический оркестр, который участвовал в записи альбома, является одним из ведущих коллективов Сибири, он регулярно выступает на крупнейших концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году оркестру исполнилось 45 лет. Дирижер Владимир Ланде руководит коллективом с 2015 года.

Альбом доступен для прослушивания на всех цифровых площадках: Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Spotify.