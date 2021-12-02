Хор МИРЭА сделал кавер на песню группы "Земляне" "Трава у дома"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Камерный хор Российского технологического университета МИРЭА исполнил кавер-версию хита группы "Земляне" "Трава у дома". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе группы.

"Мы давно мечтали спеть "Траву у дома". Эта песня стала гимном российской космонавтики, а выпускники нашего университета работают в этой высокотехнологичной сфере. Мы посвящаем ее не только воссоединению "Землян", но и замечательной актрисе Юлии Пересильд, недавно побывавшей на орбите", - привели в пресс-службе слова главного дирижера хора Ивана Самойлова.

Сама группа оценила оммаж. "Это абсолютное новое прочтение нашей песни, - заметил основатель и барабанщик группы "Земляне" Владимир Киселев. - Ни одного похожего кавера я до сих пор не слышал, а уж я-то переслушал их сотни".

Группа "Земляне" осенью 2021 года объявила о возвращении в свой состав участников "золотого" состава группы - барабанщика Владимира Киселева и гитариста Игоря Романова.

Пик славы коллектива "Земляне" пришелся на 1980-е годы. Такие композиции как "Поверь в мечту", "Прости, Земля", "Каскадеры", "Трава у дома" стали визитной карточкой коллектива. С конца 1980-х годов под брендом "Земляне" стали выступать другие музыканты. При этом Киселев остается продюсером группы.