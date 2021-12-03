Киностудия Горького снимет документальный фильм о работе ученых на коллайдерах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Киностудия им. М. Горького планирует создать документальный фильм о работе молодых ученых на Большом адронном коллайдере в Швейцарии и в Дубне, где на базе Объединенного института ядерных исследований создается новый ускорительный комплекс. Об этом журналистам сообщила в пятницу генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

"Мы снимаем полнометражный фильм про атомный коллайдер - швейцарский и второй сателлит, созданный в Дубне у нас. Но не про сами коллайдеры, а про молодых ученых, для которых это жизнь, которые там развиваются, совершают открытия, про их судьбы - как это в Швейцарии и как это в России. По-моему, мы будем первые - в России точно, кто снимает в коллайдере", - рассказала Слащева на фестивале "Мир знаний" в Санкт-Петербурге. Гендиректор отметила, что этот проект будет "на стыке документального и научно-популярного кино".

Кроме того, студия снимет документальный фильм "Раиса" о Раисе Горбачевой. "Мы получили доступы к архивам от семьи и от фонда Горбачева, к ее дневникам и ее записям. Мы на эту тему делаем большой полнометражный фильм", - отметила Слащева.

По ее словам, в ближайшие годы научно-популярные и документальные фильмы станут ключевым направлением для студии. "Понимая, что процесс восстановления производства собственного игрового кино, особенно детско-семейного и молодежного, займет у нас порядка двух-трех лет, как минимум до первого фильма мы решили, что научно-популярное кино станет на эти годы мейнстримом", - сказала она.

"Сегодня нами уже произведено несколько очень успешных научно-популярных циклов. Например, мы возродили киножурнал "Хочу все знать!", который так же, как и раньше, представляет собой короткий эпизод из 4 минут, в котором зритель может узнать об устройстве какого-то природного или химического явления, получить ответы на вопросы, почему потолки белые или можно ли облететь вокруг Света. <…> Мы сделали уже 180 таких эпизодов по четыре минуты, они выходят на "Кинопоиске", на "Яндексе". Сейчас мы с "Яндексом" обсуждаем новый сезон еще на 180 эпизодов", - также рассказала гендиректор. В числе других проектов - новый научно-популярный цикл под названием "Советский дизайн", который рассказывает о том, что было придумано в Советском Союзе с точки зрения дизайна - от Неваляшки до сумки-авоськи. По приведенным Слащевой данным, за два месяца его уже посмотрели более 10 млн человек.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького, основанная в 1915 году, - одна из старейших и крупнейших в России. На ней было создано более тысячи фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой.