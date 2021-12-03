Умер писатель-фантаст Андрей Измайлов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Писатель Андрей Измайлов, известный своими работами в жанрах фантастики и детектива, умер на 68-м году жизни в Сантк-Петербурге. Об этом в пятницу сообщил в своем Telegram-канале городской депутат Борис Вишневский.

"Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого <…> Светлая память обоим и мои соболезнования родным и близким", - написал Вишневский.

О смерти писателя сообщил также интернет-портал "Лаборатория фантастики". Там уточнили, что первое произведение Измайлова, рассказ "Холодно - горячо", был опубликован в 1975 году в районной газете города Ломоносова "Балтийский луч". С 1979 года Измайлов посещал ленинградский семинар писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого.

В 90-е годы писатель переключился на детективную литературу. Благодаря трилогии "Русский транзит" (ее первая часть легла в основу одноименного телесериала) Измайлов считается одним из основоположников современного российского триллера. В 2012 году он получил премию "Бронзовая улитка" за фантастическую повесть "Игра в ящик".