В Москве откроется культурное пространство "ГЭС-2" 4 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Культурное пространство "ГЭС-2" в Москве открывает двери для посетителей по предварительной регистрации в субботу. Сезон в доме культуры начинается со съемок русской версии легендарного сериала "Санта-Барбара", выставочных проектов и публичных мероприятий.

"13 лет тому назад у нас была миссия рассказать миру про современное русское искусство. Эти амбиции выросли, и так родилась идея создать дом культуры, дом для всех. <…> Пространство очень большое, проект очень богатый, особенно выставочные проекты, содержание этого прекрасного здания. Поэтому требуется время, внимание. Здесь создали такое пространство, которое, как мне кажется, будет формировать людей. Потому что само по себе оно настолько красивое, что это манифест красоты", - рассказала журналистам накануне открытия пространства для посетителей сооснователь фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика.

Вход в здание, на выставки и большинство мероприятий будет бесплатным, но по предварительной онлайн-регистрации. На входе в учреждение необходимо предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Сезон "Санта-Барбары"

Первый сезон в доме культуры получил название "Санта-Барбара". Как не поддаться колонизации?", он продлится до 13 марта 2022 года. Его ключевым событием станет продолжительный перформанс исландского художника Рагнара Кьяртанссона.

"Идея проекта была предложена самим художником. Рагнар Кьяртанссон очень любит Россию, интересуется русской культурой. Он случайно услышал, что есть такой феномен "Санта-Барбары" - феномен невероятной популярности сериала в начале 1990-х в России. Ему пришла идея переснимать по одной серии в день на русском языке с русскими актерами", - рассказал журналистам художественный директор фонда V-A-C Франческо Манакорда.

На площадке пространства уже расположены три съемочных павильона, и весь процесс происходит на глазах посетителей. Здесь будут работать более 70 человек: гримеры, костюмеры, актеры, технические специалисты. Предполагается, что проект будет длиться 3,5 месяца, планируется снять около 100 эпизодов. Они будут демонстрироваться по мере готовности на экранах в пространстве "ГЭС-2".

Выставочные проекты

Вторым крупным проектом программы этого сезона стала групповая выставка "В Москву! В Москву! В Москву!", ее также в том числе курирует Рагнар Кьяртанссон. Его избранные работы представлены вместе с работами художников, с кем он сотрудничал и тех, кем восхищается.

Один из центральных экспонатов - масштабный проект самого Кьяртанссона, который он создал во время 53-й Венецианской биеннале. "Это серия картин - всего их 144. Рагнар пригласил своего друга, исландского художника, и в течение шести месяцев друг был моделью художника. На картинах такая летопись обыденной жизни, работа повествует о любопытном приеме, который Рагнар использует в своем искусстве - метод повторения", - рассказал сокуратор Анна Ильченко.

"Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях" - третий и финальный проект открытия дома культуры. Художники, хореографы, драматурги, музыканты, композиторы и комики вместе "переизобретают" карнавал, чтобы понять, каким он может быть сегодня.

"Часть работ отсылает к 1990-м, это важная для нас точка. Мы считаем, что карнавальное было время, были рейвы, сумасшедшие мероприятия, мода пошла резко, были попытки найти новый язык. Одна из работ обращается к наследию поэта Аркадия Славоросова. Выяснилось, что он является автором всех известных женских гимнов 1990-х: "Он уехал прочь на ночной электричке", "Ясный мой свет"", - рассказала куратор Мария Крамар.

Архитектурное решение выставки воссоздает праздничную городскую площадь. Четыре части, упомянутые в названии, включают выставку с живыми выступлениями, уличную танцевальную процессию, стендап-программу и ночной рейв.

В "ГЭС-2" также будут проводиться кинопоказы, воркшопы, мастер-классы, лекции, концерты, конференции. Второй сезон дома культуры будет посвящен реализму и соцреализму, третий - гендерным аспектам. Четвертый получил название "Космос наш. В будущее возьмут всех", пятый - "Еле слышно. Глас хлада тонка".

О пространстве

Дом культуры "ГЭС-2" расположен в здании бывшей городской электростанции, открытой в 1907 году на Болотной набережной в центре Москвы. Фонд V-A-C приобрел его в 2015 году. Историческое здание бывшей электростанции было отреставрировано по проекту архитектурного бюро Ренцо Пьяно.

"Изначальный план был создать максимально связанное с городской средой помещение. Все пространство имеет уличные названия: площадь, проспект, кофейня называется "Остановка" - то есть мы пытаемся повторить городскую среду внутри здания, чтобы люди чувствовали себя так, что это продолжение города", - пояснила ТАСС медиатор фонда Соня Межеричер.

В Доме культуры "ГЭС-2" есть пространство для встреч и общения, кинотеатр и концертный зал, библиотека, магазины, ресторан и кафе, детская площадка, мастерские, студии и резиденции художников, выставочные залы, аудитории для публичных мероприятий и двухуровневая парковка с зарядными станциями для электромобилей. Общая площадь всего пространства - два гектара.